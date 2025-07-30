聯發科Q2每股賺17.50元　毛利率達49.1%

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會，在會前也公布2025年第二季財報，合併營收為新台幣1,503.69億元，雖受匯率不利影響、較上季小幅下滑1.9%，但在Edge AI與高速連網晶片需求帶動下，年增達18.1％。單季毛利率表現亮眼，達49.1％，優於市場預期。

聯發科指出，本季營收季減主因為匯率因素不利，但隨著市場對AI與高速連網應用需求升溫，帶動業績年增。毛利率較前一季上升1個百分點，較去年同期提升0.3個百分點，主要受惠一次性項目貢獻，對毛利率帶來1.9個百分點的正面影響。

每股稅後純益（EPS）為17.50元，略低於前一季的18.43元，但高於去年同期的16.19元。

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在費用結構方面，第2季營業費用達444.99億元，佔營收比重29.6%，其中研發支出為369.23億元，占營收24.6%，持續強化核心技術實力。推銷費用為49.44億元，略低於前一季，管理費用則為26.32億元，雙雙較前季減少。

聯發科營運現金流亦明顯改善，本季營業活動產生之現金流量為456.69億元，較上季成長逾兩倍。惟在資產結構上，現金及流動金融資產為1,967.35億元，低於前一季，應收帳款週轉天數則升至45日，顯示客戶付款周期稍有拉長。

此外，第2季存貨金額為554.82億元，存貨週轉天數為66日，較前一季增加1日，但仍優於去年同期的72日。

