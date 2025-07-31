關稅快掀牌！台積電漲10元刷1165天價　台股漲85點後翻黑震盪

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股30日主要指數漲跌互見，在台對等關稅即將公布之際，台股今（31）日以上漲61.87點、23523.59點開出，指數一度上漲逾85點再翻黑震盪，台積電（2330）創高來到1165元，上漲10元。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1160元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲6.5元至178元；聯發科（2454）下跌20元至1360元；廣達（2382）上漲1.5元來到271.5元；長榮（2603）上漲0.5元至200元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌171.71點或0.38％，收在44461.28點；標準普爾500指數下跌7.96點或0.12％，收6362.9點；那斯達克指數上漲31.38點或0.15％，收在21129.67點；費城半導體指數上漲47.53點或0.83％，收5787.32點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44461.28
|▼171.71
|▼0.38%
|S&P500
|6362.9
|▼7.96
|▼0.12%
|NASDAQ
|21129.67
|▲31.38
|▲0.15%
|費城半導體指數
|5787.32
|▲47.53
|▲0.83%
資料來源：證交所
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