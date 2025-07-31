關稅快掀牌！台積電漲10元刷1165天價　台股漲85點後翻黑震盪

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股30日主要指數漲跌互見，在台對等關稅即將公布之際，台股今（31）日以上漲61.87點、23523.59點開出，指數一度上漲逾85點再翻黑震盪，台積電（2330）創高來到1165元，上漲10元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1160元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲6.5元至178元；聯發科（2454）下跌20元至1360元；廣達（2382）上漲1.5元來到271.5元；長榮（2603）上漲0.5元至200元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌171.71點或0.38％，收在44461.28點；標準普爾500指數下跌7.96點或0.12％，收6362.9點；那斯達克指數上漲31.38點或0.15％，收在21129.67點；費城半導體指數上漲47.53點或0.83％，收5787.32點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44461.28 ▼171.71 ▼0.38% S&P500 6362.9 ▼7.96 ▼0.12% NASDAQ 21129.67 ▲31.38 ▲0.15% 費城半導體指數 5787.32 ▲47.53 ▲0.83%

資料來源：證交所