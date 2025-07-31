二大因素帶動Wi‑Fi 7換機潮　台灣挾供應鏈優勢大啖千億商機

▲Wi-Fi 7換機潮大舉來襲，從家庭到工業全面升級，台灣供應鏈早已做好備戰，搶攻千億商機。

圖文／鏡週刊

隨著AI（人工智慧）應用普及，加上各國開放6GHz頻段法規，在2大有利因素的推波助瀾下，新一代無線技術Wi-Fi 7正掀起全球換機潮，全面滲透至家庭、企業、汽車、工業、醫療等領域，帶動上千億商機。本刊調查，台灣從晶片設計到系統整合，已建構完整供應鏈，在Wi-Fi 7換機潮居有領先主導地位，包括聯發科、耕興、正基等業者已搶先卡位，準備大啖新商機。

美國時間6月14日，知名韓團Stray Kids在美國佛州奧蘭多Camping World Stadium（露營世界體育場）舉行全球巡迴演唱會，擠進數萬名觀眾，粉絲除了在搖滾區近距離與Stray Kids團員一起合唱歡呼搖擺外，就算站在體育場高處，也能透過手機專屬APP，以各種視角畫面，精準掌握歌手的每一秒動態，絲毫沒有任何延遲。能夠讓粉絲享受多角度即時視訊的關鍵，就在於這座可容納6萬名觀眾的超大體育場，採用了最新一代的無線通訊技術Wi-Fi 7。

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▲搭載Wi-Fi 7的體育場館，可讓超過萬人裝置同時穩定連網，打造觀看毫無死角的數位演唱會體驗。（圖／翻攝自 a view from my seat）

品牌衝升級 產品做認證

一位網通專家對本刊表示，新一代Wi-Fi 7技術獨有的多重連接模式（MLO, Multi-Link Operation）功能，搭配新增的6千兆赫兹頻段，宛如開啟了一條可自由切換的高速車道，讓數萬個連線裝置同時順暢連網，不會有絲毫延遲。

「雖然現有的5G電信網路已相當快，但在演唱會這種高人流、高密度的使用環境，光靠5G絕對不夠，一定會出現卡頓與延遲。相較之下，Wi-Fi 7在容量與連線穩定性更具優勢，只要一個無線基地台（AP）就能支援多達1,024台手機順暢上網。」從第一代Wi-Fi便開始接觸無線通訊領域的耕興副總經理黃明智向本刊分析。

身為全球最大Wi-Fi驗證服務供應商之一，耕興往往第一時間便能掌握全球3C品牌廠在新技術導入的節奏變化。「從去年第四季開始，Wi-Fi 7產品的驗證需求明顯增加，現在台灣實驗室已是三班輪班在跑測試，足見品牌升級意圖強烈。」黃明智透露Wi-Fi 7換機潮即將來臨的預兆。

▲為應對Wi-Fi 7高密度驗證需求，耕興導入AI自動化測試系統，大幅縮短測試週期。

「原本被許多國家定義為授權頻段（需付費向政府購買頻譜資源）的6千兆赫兹，在某些國家政策上已有所鬆動，以全球Wi-Fi裝置最大市場之一的美國為例，其聯邦通信委員會（FCC）在年初正式開放6千兆赫兹頻段，讓品牌得以推出完整規格的Wi-Fi 7設備，加速Wi-Fi產品改朝換代的熱度。」黃明智一針見血地說。

「品牌客戶在這個時間點，一直在做產品認證、一直在備貨。」黃明智直言並進一步分析，AI筆電和AI手機，預計在今年第三、第四季開始會大規模導入Wi-Fi 7。

根據市調機構Markets and Markets預估，Wi-Fi 7全球市場將從2025年的13億美元（約新台幣385億元），爆發成長至2030年的229億美元（約新台幣6,778億元），年均複合成長率高達61.5％。

▲Wi‑Fi 7可望成為AI邊緣設備與嵌入式平台的關鍵通訊技術，加速智慧工廠升級腳步。（圖／翻攝自日月光官網）

具驗證優勢 耕興先受益

隨著Wi-Fi 7換機潮的到來，擁有完整供應鏈的台灣，除了在生產端扮演關鍵的角色外；耕興也因扮演第一線測試與驗證的推手，搶先受益。

黃明智指出，Wi-Fi 7導入6千兆赫兹頻段後，為了避免干擾原屬於基地台等有執照用戶的頻段，無執照設備必須具備更複雜的軟體偵測與自我調整能力，導致測試流程更加複雜。「現在的Wi-Fi 7 AP要能自我定位、動態調整功率，甚至能在偵測到戶外訊號或干擾時自動暫停發射，這些都屬於軟體性測試，占比超過一半，難度也高很多。」黃明智解釋，這類稱為自動頻率協調（AFC）的技術，讓同業實驗室難以負荷。

黃明智自豪地表示，耕興從Wi-Fi第一代出現以來，就累積了數以萬計的產品認證經驗，經由這些數據資料的累積，建構了一個AI防呆平台，相比對手，能縮短一半的驗證時間。「Wi-Fi 6時代，我們的市占率大約20％；但到Wi-Fi 7時，可望提升至45％。若是需要連接AFC系統、具備高功率與頻率協調功能的高階六千兆赫兹產品，我們的市占率甚至可達87％。」黃明智開心地說。

聯發科延伸 非手機裝置

除了產品測試端開始發燒，關鍵的Wi-Fi 7晶片供應上，目前形成博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）與聯發科三強鼎立的局面。業界人士表示，高通強項在行動處理器與Wi-Fi整合；博通主攻企業與工業級應用，擅長企業骨幹網路（Enterprise Backbone）整合；而聯發科則以多元的場景策略，拓展非手機裝置市場，積極擴張應用版圖。

▲聯發科成功將Wi-Fi 7應用延伸至平板、智慧電視、語音助理等非手機裝置，藉此打造差異化競爭優勢。

聯發科與高通過去在手機市場競爭激烈，但現階段聯發科已成功將Wi-Fi應用延伸至更多元的非手機裝置。「我們（聯發科）這幾年在非手機領域的成長非常亮眼，像是平板、智慧電視、語音助理等多媒體設備，都是重要布局重點。」聯發科內部人士向本刊說道。面對市場波動與需求不穩，聯發科反而因應用分散、多元化策略得以降低風險，甚至逆勢成長。

除了終端裝置應用，聯發科在基礎建設的Wi-Fi產品線，也不斷拓展，包括Wi-Fi AP、PON（光纖終端）、5G CPE，以及與低軌衛星通訊終端整合的無線路由器，皆已導入其Wi-Fi解決方案。「聯發科的平台覆蓋廣泛，幾乎橫跨了所有主流場景。」該名聯發科員工自豪地說。

正基模組穩 攻工業領域

除測試與晶片業者，無線通訊模組商對Wi-Fi 7商機也是勢在必得，以正基為例，早已與三大晶片商合作，切入AIoT與工業領域，並以軟硬整合實力、全球認證支援與模組多樣化設計，成為Wi-Fi 7新世代應用的關鍵推手之一。「隨著2025年下半年Wi-Fi 7基地台與終端設備進入放量階段，正基將成為工業專網與智慧邊緣設備市場的核心供應鏈之一。」正基董事長陳明哲樂觀表示。

▲正基深耕Wi-Fi 7模組，結合AI與工業應用，搶進智慧邊緣與機器人市場核心供應鏈。

陳明哲指出，目前全球大多數工業電腦都用正基的模組，工業電腦不像消費性產品，使用壽命動輒五年起跳，因此模組的穩定性、供貨穩定性與長期支援能力尤其關鍵，這也是正基經年累積的核心技術實力。

「很多工業電腦廠已將Wi-Fi 7與AI運算平台一起設計整合，並出貨給機器人系統廠商使用。」陳明哲透露，台灣在工業級主機板與嵌入式平台的設計能量具全球競爭力，Wi-Fi 7正與AI、5G、邊緣運算等關鍵技術深度整合，成為未來機器人與智慧裝置標準配備。

多數台廠均認為，2025年是Wi-Fi 7全面起飛的一年，從政策開放、技術標準落地，到產業鏈成熟與應用需求愈趨完善。無論是電信商升級基礎建設，或工業電腦與機器人導入新平台，Wi-Fi 7正以高頻寬、低延遲、多連結的技術特性，重塑無線聯網角色，推動智慧應用全面展開。



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