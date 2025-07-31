ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

兆豐金反詐騙！董座宣誓「永無止境」　串連警檢主動聯防

▲▼兆豐金董事長董瑞斌。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲兆豐金董事長董瑞斌。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金融機構是民眾金流往來第一線，也是打詐、防詐重要防線，身為官股領頭羊，兆豐金打詐不遺餘力。董事長董瑞斌受訪時直言「打詐就是一條永無止境的路」，因為我們在改善防詐技巧同時，那些詐騙集團在改善他們的詐騙技巧，而打詐不只是單純金融機關，還包括警檢調單位通力合作，以及媒體宣導。

響應金控打詐政策，兆豐金跟進暫停網路非實名制廣告投放，旗下兆豐銀搶銀行業之先，首創「T+2延後交易猶豫期」，董瑞斌認為，防詐騙是持續進行的過程，金融機構與各界共同合作，儘管已有所進展，只要詐騙還在發生，就還有很多要努力空間，這不只是金融機構力量就可以達成，而是要有檢調單位、媒體等各方面配合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

董瑞斌也談到，日前與警政署交換打詐心得，他說，台灣金融構構目前在打詐所扮演角色以勸阻為主，比起英國、澳洲可以強制阻止客戶可疑匯款，其作法更為直接。

相較國際先進阻詐騙措施，董瑞斌分析，在台灣當金融機構聽完民眾匯款原委，懷疑匯款可能涉及詐騙時，頂多只能暫停數位交易或盡力宣導勸阻，即便協請警察或檢察官協助勸阻，如果受害者堅持要匯款，台灣目前沒有法規授權，可以強制阻止款項匯出，這也意味金融機構需要花費大量心力去說服潛在受害者。

然而，要勸阻受害者非常困難，董瑞斌表示，特別是在投資詐騙中，受害者往往深信這是一個極好的投資機會，並會認為金融機構的勸阻是在阻礙他們賺錢，根據檢察署所提供資料，英國、澳洲在法規上可以採取更強硬的措施，甚至能強制不讓款項匯出，這與台灣金融機構勸阻形成鮮明對比。

另兆豐銀在防詐作業上不遺餘力，包括與警政署簽訂「金融阻駭反詐暨資安聯防」合作意向書、持續召開「反詐專案執行進度」雙週會、成立參與金融科技反詐騙大聯盟、以及持續執行「金融阻詐聯防」專案。

至於在防詐管控面向上，包括系統暫停特定客戶群自動化交易功能、T+2延後交易猶豫期服務、就較高風險類型帳戶提送精進方案與ATM防堵車手專案。

兆豐銀強調，配合銀行局所設計之「警示帳戶占比／存款帳戶占比」及「警示帳戶月新增率／同業平均月增率」等監理指標，自今（114）年3月實施以來，相關數據表現持續優於同業平均，顯示防詐機制運作穩健、執行成效卓著，展現積極配合政策、守護民眾財產安全之責任與承諾。

關鍵字： 金融詐騙兆豐金防詐合作金融科技董瑞斌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【海釣場驚魂】男被20斤石斑魚扯落水！現場驚呼救援

推薦閱讀

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元　8／18除息

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元　8／18除息

擁有173萬受益人的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（31）日公告最新配息結果，每股配發0.4元，為連續3次縮水，預計8月18日除息，8月15日為最後買進日，9月11日入帳。

2025-07-31 14:39
快訊／三商壽資本改善計劃不足　金管會開罰董座降薪至7成為期1年

快訊／三商壽資本改善計劃不足　金管會開罰董座降薪至7成為期1年

三商美邦人壽因資本適足率不足，遭金管會要求提出資本改善計劃，但成效不彰，金管會今（31）日宣布祭出裁罰，處三商美邦人壽董事長翁肇喜降薪至前一年度的7成，為期1年。

2025-07-31 16:16
面板雙虎Q2表現「友達獲利、群創虧損」　雙雙保守看下半年

面板雙虎Q2表現「友達獲利、群創虧損」　雙雙保守看下半年

台灣兩大面板廠群創光電（3481）與友達光電（2409）今（31）日公布2025年第二季財報。受匯率波動與終端需求變化影響，兩家公司對第三季展望均偏保守。不過在營運表現上呈現分歧，友達持續繳出獲利成績，單季稅後淨利為19.5億元；群創則單季稅後虧損為6.8億元。

2025-07-31 16:12
362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

今年5、6月申報113年度綜所稅首批退稅來了！362萬人今（31）日喜迎首批退稅款入帳，財政部估計將發出585億元，其中有2種人最先領錢。

2025-07-31 09:39
20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

擁20.47萬受益人的統一台灣高息動能ETF（00939）今（31）日除息，但受到川普關稅台灣遲遲未等到開獎台股震盪，加上金管會對高息ETF配息提出指引反造成投資人不安，00939除息氣勢受到干擾，早盤呈現走低格局，最低來到13.63元，跌幅未達1%，仍有機會挑單連7次1日填息。

2025-07-31 10:14
東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

2025-07-31 09:27
蘋果關閉中國門市落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

蘋果關閉中國門市落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

2025-07-31 10:56
智慧能源週與淨零永續展　打造最具指標的綠色產業採購交流平台

智慧能源週與淨零永續展　打造最具指標的綠色產業採購交流平台

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同舉辦的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」將於今年10月29日至31日於台北南港展覽館1館盛大展出，聚焦「能源轉型」與「淨零減碳」，串聯完整再生能源供應鏈與解決方案，打造亞太最具指標性的綠色產業採購交流平台，歡迎各界業者踴躍登記參觀。

2025-07-31 18:31
日月光第2季每股賺1.74元　看好下半年表現

日月光第2季每股賺1.74元　看好下半年表現

封測大廠日月光投控（3711）今（30）日舉行法說會並公布2025年第二季財報，受惠先進封裝及整體測試動能延續，單季合併營收達新台幣1,507.5億元，創同期次高，季增1.8%、年增7%。稅後歸屬母公司業主淨利為75.21億元，與上季相當，每股基本純益（EPS）為1.74元，略低於前一季的1.75元。公司表示，匯率波動對獲利影響有限，並預期下半年尖端測試與一站式解決方案將成成長動能主軸。

2025-07-31 18:10
兆豐金反詐騙！董座宣誓「永無止境」　串連警檢主動聯防

兆豐金反詐騙！董座宣誓「永無止境」　串連警檢主動聯防

金融機構是民眾金流往來第一線，也是打詐、防詐重要防線，身為官股領頭羊，兆豐金打詐不遺餘力。董事長董瑞斌受訪時直言「打詐就是一條永無止境的路」，因為我們在改善防詐技巧同時，那些詐騙集團在改善他們的詐騙技巧，而打詐不只是單純金融機關，還包括檢調單位通力合作，以及媒體宣導。

2025-07-31 17:52

讀者迴響

熱門新聞

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元　8／18除息

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

鴻海結盟劍指「星際之門」　東元手握2關鍵門票

台新新光金控歡慶合併　祭出逾40項專屬優惠

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366