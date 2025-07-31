兆豐金反詐騙！董座宣誓「永無止境」　串連警檢主動聯防

▲兆豐金董事長董瑞斌。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金融機構是民眾金流往來第一線，也是打詐、防詐重要防線，身為官股領頭羊，兆豐金打詐不遺餘力。董事長董瑞斌受訪時直言「打詐就是一條永無止境的路」，因為我們在改善防詐技巧同時，那些詐騙集團在改善他們的詐騙技巧，而打詐不只是單純金融機關，還包括警檢調單位通力合作，以及媒體宣導。

響應金控打詐政策，兆豐金跟進暫停網路非實名制廣告投放，旗下兆豐銀搶銀行業之先，首創「T+2延後交易猶豫期」，董瑞斌認為，防詐騙是持續進行的過程，金融機構與各界共同合作，儘管已有所進展，只要詐騙還在發生，就還有很多要努力空間，這不只是金融機構力量就可以達成，而是要有檢調單位、媒體等各方面配合。

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董瑞斌也談到，日前與警政署交換打詐心得，他說，台灣金融構構目前在打詐所扮演角色以勸阻為主，比起英國、澳洲可以強制阻止客戶可疑匯款，其作法更為直接。

相較國際先進阻詐騙措施，董瑞斌分析，在台灣當金融機構聽完民眾匯款原委，懷疑匯款可能涉及詐騙時，頂多只能暫停數位交易或盡力宣導勸阻，即便協請警察或檢察官協助勸阻，如果受害者堅持要匯款，台灣目前沒有法規授權，可以強制阻止款項匯出，這也意味金融機構需要花費大量心力去說服潛在受害者。

然而，要勸阻受害者非常困難，董瑞斌表示，特別是在投資詐騙中，受害者往往深信這是一個極好的投資機會，並會認為金融機構的勸阻是在阻礙他們賺錢，根據檢察署所提供資料，英國、澳洲在法規上可以採取更強硬的措施，甚至能強制不讓款項匯出，這與台灣金融機構勸阻形成鮮明對比。

另兆豐銀在防詐作業上不遺餘力，包括與警政署簽訂「金融阻駭反詐暨資安聯防」合作意向書、持續召開「反詐專案執行進度」雙週會、成立參與金融科技反詐騙大聯盟、以及持續執行「金融阻詐聯防」專案。

至於在防詐管控面向上，包括系統暫停特定客戶群自動化交易功能、T+2延後交易猶豫期服務、就較高風險類型帳戶提送精進方案與ATM防堵車手專案。

兆豐銀強調，配合銀行局所設計之「警示帳戶占比／存款帳戶占比」及「警示帳戶月新增率／同業平均月增率」等監理指標，自今（114）年3月實施以來，相關數據表現持續優於同業平均，顯示防詐機制運作穩健、執行成效卓著，展現積極配合政策、守護民眾財產安全之責任與承諾。