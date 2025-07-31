智慧能源週與淨零永續展　打造最具指標的綠色產業採購交流平台

▲2025能源週與淨零永續展現正開放預先登記參觀；圖為2024年展覽現場。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同舉辦的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」將於今年10月29日至31日於台北南港展覽館1館盛大展出，聚焦「能源轉型」與「淨零減碳」，串聯完整再生能源供應鏈與解決方案，打造亞太最具指標性的綠色產業採購交流平台，歡迎各界業者踴躍登記參觀。

今年展覽將擴大使用一樓及四樓展區，是全台最具規模的再生能源與淨零專業展。貿協指出，在全球能源轉型加速推進的趨勢下，再生能源產業快速崛起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國際能源總署(IEA)預估，2025年全球能源投資將達3.3兆美元，其中潔淨能源投資占比高達2.2兆美元，顯示綠能技術已成為全球能源投資主流標的。

為因應綠電供需挑戰，政府也積極推動「能源轉型2.0」政策，並啟動「能源部門減碳旗艦行動計畫」，計畫涵蓋去碳燃氫、氫能、科技儲能、地熱、小水力、碳捕捉利用封存、離岸風電、太陽光電等新興創能技術，強化多元再生能源發展與產業韌性。

「台灣國際智慧能源週」聚焦「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」及「多元創能展」四大展區，匯集眾多能源標竿企業及團體如元晶太陽能、茂迪、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、風睿能源、哥本哈根風能開發、沃旭能源、德國萊因、泓德能源、安葆電能、美商博隆能源等指標能源廠商，串聯從開發製造端到整合應用端的再生能源供應鏈，展出能源領域關鍵技術與應用解方。

其中「多元創能展」涵蓋氫能、地熱能、小水力等新興能源，展現多元化再生能源應用場景，打造一站式綠能採購合作的商貿平台，助力企業掌握能源轉型先機。

全球升溫即將突破1.5°C警戒線，淨零減碳行動刻不容緩。碳定價機制已成為全球應對氣候變遷的核心工具之一。根據世界銀行《2025年碳定價現況與趨勢》報告，截至今年初，全球已有80項碳稅與碳排放交易制度（ETS）實施中或計劃中，涵蓋全球28%的溫室氣體排放。隨著碳市場規模持續擴張，近十年來全球碳收入翻倍成長，驅動企業積極投入碳管理與減碳布局。

今年「台灣國際淨零永續展」全面升級展出內容，聚焦碳管理及應用、深度節能、循環經濟、綠電交易、綠色金融、氣候科技、綠領人才等關鍵應用場域，並廣邀來自建築節能、碳足跡盤查、自然碳匯、永續航空燃料等多元領域之廠商參與，呈現跨產業的減碳解決方案。

展會匯聚經濟部轄下各單位機關、台電、中華民國能源技術服務商業同業公會(ESCO公會)、加雲聯網、台達電子、台塑新智能、雲豹能源等眾多指標大廠共襄盛舉，透過多元技術展示與專業交流，勾勒企業邁向永續轉型的清晰藍圖，助力產業強化綠色競爭力，掌握未來淨零商機。

今年展會將延續2024年廣受好評的「碳學堂」，並全面升級推出「2025能源實驗室( Energy Lab)」，以「能源治理×轉型實作」為核心主軸，集結政策顧問、技術專家與產業實務者，透過趨勢解析、策略規劃與應用分享，打造兼具實驗性與行動力的實戰場域，協助業者從理解到部署，掌握能源轉型脈動，規劃專屬的減碳路徑。

展期間亦將辦理各系列主題論壇、「永續獎」及採購洽談會等活動，匯聚產官學研專家，深入探討淨零政策、再生能源與減碳最新技術，助力企業掌握產業契機，打造全方位產業媒合交流平台。貿協歡迎各界業者踴躍登記參觀，更多展覽訊息，請至官網查詢: