台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝「沒殺下去」原因

▲台灣的最新關稅稅率為20%，稅率高於外界預期。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣商品課徵20%對等關稅，高於競爭國日、韓15%的稅率，台股今（1）日指數以下跌224.15點、23318.37點開出，指數跌勢擴大，大跌點逾350，台積電（2330）下跌20元至1140元。有網友好奇，這次的下跌不像之前慘烈，甚至沒有看到跌停，「為何沒有殺下去？」貼文掀熱論。

有網友在PTT發文，「為啥台股沒殺下去？」看到很多人都說20%關稅完蛋了，但開盤卻沒有上次慘烈，以為會看到很多檔跌停，「可是怎麼完全不如預期呢？說好的超級利空呢？」

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貼文曝光，網友點出原因，「大戶出貨中，當然不能那麼快跌」、「有什麼好殺的，一堆人因為關稅還在場外」、「大家都知道利空，銀彈準備好迎接這波了」、「一早有啊，只是反應完了現在都很快的」、「大家都預期15-20%，要崩什麼？最壞的情況就是20%」、「周五的關係，等到下周一如果沒有更快的消息大概就會漲了，甚至晚點就會翻紅了，總之買進就對了，底部就在這」、「四大基金擋在那邊，是要怎麼跌」。

網友認為，關鍵是11點半的記者會，「你要先看台灣11:30公布，用幾千億換來20%」、「先拉一波讓主力先逃，然後11:30再下殺坑殺散戶」、「等11:30之後再看」、「還沒談完啊」。

總統賴清德強調，台灣的「暫時性關稅」為20%，主要原因是，談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議；因此，只要後續達成協議，可望再調降稅率。總統府規劃上午11時30分舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，對外說明現階段談判進度。