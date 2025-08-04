強棒00961再出手！配發0.077元年化配息率竄10%　市場追捧規模暴增居冠

▲台股今年以來在對待關稅衝擊下，市場波動加劇。（示意圖／pixabay）

記者錢雅慧／台北報導

富蘭克林華美投信旗下採月配息、FT臺灣永續高息（00961）在今（1）日公布上市之後第2次配息金額為0.077元，以收盤價9.31元計算，年化配息率衝10%，由於上一個月超狂首配，00961成投資人追棒標的，單日成交量攀升至逾萬張，在台股ETF中7月基金規模月成長率高達290.34%，遠遠超車第2名，在本（8）月配息依然亮眼下，估計仍是市場寵兒。

00961在7月迎來上市掛牌後首配，每股配發0.115元，換算年化配息率高達15%，震撼台股ETF市場。回頭看00961在7月表現，因公告首配年化配息率近15%相當誘人，帶動股價量價齊揚，7月單月中單日成交量多在萬張以上，甚至曾有單日出現逾7.2萬張史上大量，交易量滾滾也帶動基金規模成長。

根據統計至7月30日，00961在7月單月增加20.46億元，若以規模月成長率來比較，以290.34%居冠，大幅領先居次的主動統一台股增長（00981A）的59.02%，整體來看，台股ETF在7月共計有6檔規模月增率達到二位數（超過10%）。

專家指出，台股今年以來在對待關稅衝擊下，市場波動加劇，投資人心態偏向求穩，以追求穩定現金流高股息ETF成優先選擇。00961此次8月第二度配息，配發0.077元，單次配息率0.82%，年化配息率近10%，續呈「雙位數」，料穩定配息下，依然是投資人心頭好。

富蘭克林華美投信旗下ETF於8月1日公布最新配息資訊，除00961外，另有也是月配息「FT投資級債20+（00982B）」也將每股配發0.048元，年化配息率約為6.1%。

投資人若要參與此波配息，需注以下重要時程：

最後買進日：8月15日

除息交易日：8月18日

股息發放日：9月 10 日