台股「5檔」天價股！　法人：大盤長線趨勢扭轉、短線漲多謹慎

▲台股走勢圖、此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股7月欲罷不能，指數一度逼近23500點，完成全年報酬翻紅，表現大逆轉；永豐投顧展望８月台股指出，從趨勢上看，台股無疑已經明顯偏多，長線操作應轉換心態，偏多操作，但短線本益比有過高的現象，需要降溫。

永豐投顧表示，台股從5月至7月已經連續3個月月K線拉出長紅，加上漲勢過於集中，趨勢股都已經拉高，本益比有過高的現象，需要降溫。其中台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）連續3個月上漲，它們固然是AI的核心股票，但是依照Bloomberg數據，到7/22本益比分別為20.3、13.0、33.6、30.9、33.6倍，有整理休息的必要。

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台股昨（８月1日）在台灣關稅20%高於出口主要競爭國日、韓下，指數終場下跌108.14點以23434.38點作收。

永豐投顧指出，回顧７月台股與國際股市繼續上揚，台股年度報酬率已經翻正，反彈幅度遠超市場期待，而如前述，台股的中長期均線也在連續拉升3個月後全都翻揚，月KD指標早於預期轉多，從趨勢上看，台股長線操作應轉換心態，偏多操作。

綜合而言，趨勢上台股偏多，應長線偏多操作，但是短線連續上攻，主流股如果拉回是更好的布局機會，像7月22日台股拉回352點，爆出4487億的成交量，就是可以觀察的機會，建議以年線22000點為下限，等待台股降溫。

