美股創高後迎「夏季風險」　專家推三層防護投資策略

▲中租投顧總經理蘇皓毅。（圖／中租提供）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會7月褐皮書傳遞矛盾訊號，一方面美國經濟活動增溫，另一方面企業卻憂心進口關稅升高對物價形成上漲壓力，面對看似撲塑迷離的風險與創新高的股市，投資人陷入進退維谷的困境。究竟是該趁著股市高點獲利了結，還是繼續參與這波多頭行情？「其實答案比想像中簡單。」中租基金平台總經理蘇皓毅引用JP Morgan 1988年至2024年底的研究指出，即使在標普500最高點買入，一年後的平均報酬為13.4%，而任一時點買入後一年的平均報酬為12.4%，兩者幾乎無差異。所以，「進入市場且持續留在市場，才是投資致勝的關鍵，而不是猜測進場時機。｣

這套「反擇時」投資哲學，在當前市場環境下更顯珍貴。觀察第一批新對等關稅名單公布後各國股市反應，市場似乎不是很在意關稅議題。僅關稅明顯高於4月版本的國家，其股市才出現負面反應，美股反而不受影響還逆勢創下新高。 蘇皓毅分析，這反映市場對關稅議題的「適應性」超乎想像。不過，從6月CPI年增率來看，關稅效應似乎開始反映在美國物價。關稅到底影響企業EPS多少？消費端物價上來的趨勢如何？這些問題無疑成為今年金融市場的「夏季風險」。

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「投資人恐懼的時刻，往往是機會的開始。」蘇皓毅強調，關稅成本屬一次性反映，摩根士丹利與中金公司均預期主要通膨壓力將在第四季度浮現。IBES統計數據更顯示，分析師預估明年第一季標普500指數EPS年增率將由個位數重回雙位數成長，印證企業獲利韌性。

儘管「美國例外論」受到挑戰，但自4月中起，美股表現仍強於美國以外股市。貿易談判進展將推動市場信心（軟數據）走升，放鬆管制政策則激勵金融股表現，加上AI 發展領先其他國家等因素，都支持美股續走高。不過，若市場走向FAFO交易路線（Fool Around and Find Out，胡作非為自食惡果），則對非美資產有利。

在這波「不確定性中的確定行情」裡，蘇皓毅提出「三層防護」投資策略。首先是建立「向下扣款機制」來防備通膨高於預期導致的市場拉回，透過定期定額在市場回檔時加碼進場；但如果關稅反映到通膨的增幅較緩和，金融市場仍有正面回應的可能，故第二層防護建議以「美國加上非美資產」，包含基本面佳的新興市場國家，形成「多元配置策略」，在景氣沒有衰退疑慮下，均是再次參與市場的良機；第三則是「股債並進」，在高殖利率環境下布局固定收益，為退休現金流預做準備。

從債券市場角度觀察，6月通膨數據顯示部分商品價格呈上升趨勢，關稅影響正在顯現，聯準會可能需要再觀察2至3個月通膨走向。不過，不論是投資等級債或非投資等級債，公司債市場困境指數均呈現下滑趨勢，美國企業破產率相對前三年稍微墊高，但無異常上升。蘇皓毅認為，聯準會「Keep For Longer」 的政策或許不如市場想的長久，現階段投資固定收益，就是要先把握住較高殖利率階段，耐心等待關稅對通膨的影響淡去。建議非投資等級債投資側重較高的現金流，短期投資等級債則側重穩定現金流與下檔防禦性，投資人可依風險承受度，設定非投債與投等債基金組合，先持有部位即先擁有現金流。

