川普關稅重擊！股神巴菲特交棒倒數計時　公司Q2淨利年衰退近6成

▲美國總統川普（Donald Trump，如圖）祭出對等關稅，衝擊股神巴菲特旗下投資公司業績。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

川普關稅衝擊，股神巴菲特（Warren Buffett）交棒前夕，他所帶領的波克夏（Berkshire Hathaway）投資公司卻迎來逆風。

受到川普政府對進口商品祭出更高關稅影響，波克夏公布的第二季營業利益年減4%，淨利年減近6成，旗下消費品部門營收出現明顯下滑，保險業務表現也不如去年同期，拖累整體獲利。

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《路透社》、《華爾街日報》等多家外媒指出，波克夏第二季營業利益為111.6億美元，較去年同期減少4%；淨利則從去年同期的303億美元大幅下降至123.7億美元，年減近六成。

波克夏表示，旗下消費品部門營收下滑5.1%，降至1.89億美元，主因是關稅導致訂單與出貨延遲，加上業務重組與銷售量減少所致。受影響品牌包括Fruit of the Loom、Jazwares與Brooks Sports，其中生產Squishmallows玩具的Jazwares在上半年營收驟減38.5%。

儘管鞋類品牌Brooks本季表現亮眼，營收年增18.4%，但整體消費品業務依然受壓。分析人士指出，川普政策的不確定性為波克夏消費部門帶來實質挑戰。巴菲特在5月股東會中曾表態反對保護主義，強調「關稅不應成為武器」，並重申其對自由貿易的長期信念。

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett，如圖）預定年底交棒。（圖／路透社）

此外，波克夏於本季對其持有的卡夫亨氏股份進行了37.6億美元的稅後減記，反映出該投資未達預期。公司指出，此舉是考量經濟與策略不確定性後，將資產重估為「非暫時性價值損失」。

值得注意的是，截至6月底，波克夏現金與等價物累計達3440億美元，創歷史新高。然而，公司已連續四個季度未進行庫藏股回購，並連續第11季為股票淨賣方。第二季賣出股票總值達69.2億美元，買進僅為39億美元，顯示其在股市創新高背景下仍持審慎態度。

自5月巴菲特宣布年底卸任執行長以來，波克夏股價已下跌逾12%，落後標普500約22個百分點。接班人Greg Abel即將接掌這家市值破兆的企業帝國，外界普遍關注「後巴菲特時代」如何在保守資本配置與市場壓力之間取得平衡。