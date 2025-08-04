快訊／關稅重拳台積電跌15元至1125　台股殺逾240點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（4日）以23260.18點開出，指數大跌174.2點，跌幅0.74％。隨後因台積電（2330）跌勢擴大至下跌15元、挫至1125元，台股跌點也擴逾243點，失守23200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1130元，跌幅0.88％，隨後殺盤擴大下跌15元至1125元，跌幅1.32%；鴻海（2317）下跌2元至179.5元；聯發科（2454）下跌10元至1340元；廣達（2382）下跌3.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌2元至197.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌542.4點或1.23％，收在43588.58點；標準普爾500指數下跌101.38點或1.6％，收6238.01點；那斯達克指數下跌472.32點或2.24％，收在20650.13點；費城半導體指數下跌80.31點或1.43％，收5527.61點。

《CNBC》報導，在此氣氛下亞股今日表現同樣不佳，日股早盤跌逾2.5%，失守4萬點整數關卡。



美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43588.58 ▼542.4 ▼1.23% S&P500 6238.01 ▼101.38 ▼1.6% NASDAQ 20650.13 ▼472.32 ▼2.24% 費城半導體指數 5527.61 ▼80.31 ▼1.43%

資料來源：證交所