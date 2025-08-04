兆豐與刑警聯手推「跨行即時攔截預警」打詐　銀行公會同步研議

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

銀行打詐有新招，兆豐銀行領軍的「金融與科技反詐大聯盟」和刑事警察局合作，有望進一步擴及銀行同業。據指出，兆豐銀已向金管會提出新計畫，透過銀行之間的「去識別化」資料交換即時讓警鈴響起，當民眾試圖在第二、三家，甚至更多的銀行能即時攔阻可疑匯款，以免造成更多被害人。

兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌身兼銀行公會理事長，業界認為兆豐銀帶頭推打詐新招，在銀行同業間的推廣效果會更明顯，日前兆豐銀召開「金融與科技反詐大聯盟」，除了透過跨銀行之間聯防之外，亦有串聯三大電信業者、LINE的具體合作計畫，並已向金管會作過相關的簡報，跨銀行聯防計畫與串聯三大電信業者、LINE提供銀行阻詐聯防資料的具體合作計畫有關，惟上述計劃屬於資料的跨機構分享，事涉到民眾個資有關。

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銀行要如何進行阻詐，尺度拿捏不好恐怕觸犯個資法，因此，金管會已指示銀行公會的「打詐委員會」進行討論，近期內將有明朗的結果；另據了解，打詐聯盟目前亦在評估該新系統建置和資料的分享，是否需要經過金管會「沙盒試驗」的程序。

兆豐銀行所領軍的阻詐大聯盟與刑事警察局合作，就是建立起新的打詐資料庫系統，該系統可能直接建置在刑事警察局，刑事局的系統中，會有來自虛擬錢包、銀行帳戶、LINE帳號、三大電信業者門號等四大領域的跨產業生態圈的資料比對，主動找出黑名單與警示帳戶有高度連結性的灰名單到反詐平台，進而提供給銀行業者在第一線面對客戶要求提款或匯款時，能即時攔截。

惟「金融與科技反詐大聯盟」啟動跨機構的比對，除了銀行去查帳號是否曾和高風險帳戶互轉之外，電信業者也會去調查門號是否為短期預付卡門號，以及是否有詐騙電話紀錄，倘若比對之後是高風險帳戶，就會由銀行勸阻民眾不要匯款。

