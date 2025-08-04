換股利多鈍化　鴻海、東元雙雙翻黑

▲鴻海，東元重大訊息說明會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到關稅不確定因素干擾，鴻海（2317）以換股方式成為東元（1504）大股東的利多鈍化，今（4）日兩檔雙雙翻黑，開盤1個半小時，東元成交量逾4.8萬張居上市公司第4大，股價小跌0.36%至55.8元，鴻海則跌0.83%，暫報180元。

法人估算，東元早盤最高一度來到57.5元，以換股比例1股東元換0.305股鴻海估，相當於鴻海每股價格來到188.52元，不過今日鴻海股價多在180元附近游走，東元再向上衝有壓。

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鴻海、東元日前宣布，雙方宣布經董事會決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，在換股完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則將持有鴻海約 0.519%股權，預計今年第四季完成。

雙方表示，本次交易係依據公司法 156 條之3的規定，經雙方董事會決議以增資發行新股之方式進行股份交換，東元電機將增發新股 237,644,068 股予鴻海，鴻海將增發新72,481,441 股予東元電機，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則將持有鴻海約 0.519%股權。交易尚須向主管機關送件申請核准，預計今年第四季完成。