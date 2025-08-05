主動式ETF配息先馳得點！　群益00982A年化配息率8％真香

▲主動式ETF如00982A可精準掌握標的，操作較傳統被動式ETF更加靈活，圖為台股觀察示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

首宗主動式ETF公告配息來了！由群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公布首次配息公告，本次預估配發金額為新台幣0.236元，以7月31日收盤價11.76元估算年化配息率超過8%，更勝市面上高息被動式ETF，投資人狂喊「真香」搶進。法人直呼及早推出的商品可以「搶先機」，比一般ETF更加靈活。

▲00982A首次公告配息資訊，搶下主動式ETF配息頭香。（圖／ETtoday製）

根據群益投信官網最新配息公告顯示，00982A主動群益台灣強棒ETF公布首次配息公告，00982A本次預估配發金額為新台幣0.236元，本次除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，配息發放日為9月11日。市場法人表示，00982A以7月31日收盤價11.76元來計算，預估年化配息率逾8%，統計目前23480位投資人可望同步受惠。

市場法人表示，現階段台股被動式ETF在金管會新規勸阻下，配息吹起縮水風，預估年化配息率能配8%以上的台股ETF為數不多，主動式ETF加上因為抓住趨勢、精選飆股反而成為投資人的心頭好，以00982A為例，今年來績效也上漲逾17%，像00982A這種配息、績效都不錯的主動式台股ETF，息利雙收的契機大，就非常值得投資人多關注。

▲00982A選股邏輯，可點圖放大，下同。（圖／ETtoday製）

據了解，00982A是採季配息，按每年2、5、8、11月除息，選股策略上採取質化與量化雙邏輯並重，在質化方面，採3M法則來進行篩選，首先為Mega trend產業前景確認，再透過Market Share企業護城河分析與Management企業經營分析，深入探究企業競爭優勢，挖掘長期股價潛力股。在量化方面，則透過流動性、波動度、ESG等面向來剔出負向公司，並運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，力求創造超額報酬。

此外，00982A持股涵蓋範圍也更廣，涵蓋台積電、鴻海、京元電等大型科技龍頭，也囊括富世達、聯茂、神達等AI題材概念股，前十大持股報酬率亮眼，AI伺服器相關持股占比更超過50%，充分抓住市場趨勢浪頭，且大中小型股兼具，產業配置也是以全產業來做考量，以更完整與精準的掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。

除了00982A以外，隨著台股驚驚漲，多家投信搶推主動式ETF，競相吸引市場資金聚集，有還在觀望的投資人擔心台股高點募資基期高難有好表現，不過資深分析師陳唯泰反問：「難道要等到2萬4才（放）上去？」他認為，台股行情仍可期，投信業者在此時推出主動式ETF，反而會因為「早點發，早點好」，搶占市場先機。



陳唯泰指出，主動式ETF和傳統被動式ETF有很大的不同。陳唯泰說：「被動式ETF通常一年換股2次，遇到大修正沒有應變能力，只有挨打的份，主動式ETF不用等大修正發生就可以調整持股，相對比較靈活。」

另外，陳唯泰也指出，主動式ETF因為很新，還有許多值得注意的地方，包括配息穩定度、對個股助漲助跌影響都在內，特別是空頭來臨時，它會不會急跌、漲時是否助漲。」他表示，目前主動式ETF發行規模不大，對台股波動影響有限，但仍需要注意。