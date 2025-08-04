JPP-KY宣布併購法商Segnere　成功切入達梭軍工供應鏈

▲JPP-KY宣布集團孫公司歐洲經寶併購法國Segnere。（圖／JPP-KY提供）

記者高兆麟／台北報導

經寶精密（5284，JPP‑KY）前日召開董事會，正式通過孫公司歐洲經寶以現金方式收購法國 Segnere 公司100%股權，進一步整合經寶法國子公司資源，強化航太核心競爭力，於7月31日正式簽約完成併購。此次併購主要係由雙方共同客戶 Airbus 集團總部與法國Dassault(達梭)牽線介紹，並促成 Segnere 成為集團重要一環。Segnere 擅長鈑金件與結構組裝，與原有 ADB（銑床件）、LUTEC（車床件）、SPEM（表面處理）形成製造鏈垂直整合，有效支撐 Airbus 及 Dassault 關鍵零組件供應鏈不中斷。

Segnere 作為 Airbus 及 Dassault（達梭）集團的重要供應商，部分料號為全球獨家供應，顯示其高端的產品技術力，此次由兩大航太巨頭共同促成併購，意在強化上下供應鏈連結不中斷。經寶藉機將 Segnere 之鈑金件與組裝技術整合進集團產品線，形成完整航太產業鏈，從精密切削、機械加工、表面處理到鈑金組裝，一次到位，提升整體交付效率。Segnere 的加入也使經寶於法國拓展軍民雙用能力，正式躋身法國軍工供應鏈，成為 Dassault 軍機之 Tier‑1 共應商。

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今年以來，經寶的營運成果亮眼，2025年6月公告營收：3 億元，年增 94.3%，為單月歷史新高，上半年累計16.57 億元，年增 55.2%；第二季更達 80.5% 年增，皆為同期歷史新高。強勁成長主要歸因於 AI 伺服器與航太兩大主軸雙引擎策略推動。AI 機櫃與相關精密機構件需求旺盛，航太方面，持續服務 Airbus、Thales，並與 Safran 拓展合作，同時推進歐盟 POA 維修與改裝認證，並於今年6月舉辦的法國航太展上取得新客戶 Airbus A350 新料號開發訂單，預計最快未來1至2年完成認證與量產，顯示航太製程能量與產能已蓄勢待發。

未來經寶將逐步整合 Segnere 資源，提升供應鏈效率與品質，經寶在歐洲航太製造鏈已具備全流程製程能力，除了將促進歐洲四大子公司協同效益，提升交期效率及毛利率外，並對於航太產品的需求形成高速反應能力。另外也提升軍民雙市場供應能力，拓展 Airbus、Thales、Safran與Dassault等客戶的合作商機，並藉由法國生產基地的製程整合，進一步發展歐洲航太維修與改裝市場。