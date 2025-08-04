快訊／郭智輝拋「4000億換降關稅」？經濟部：只是舉例

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對美國日前宣布對台課徵20%對等關稅，引發國內傳產及中小企業憂慮，經濟部長郭智輝8月4日南下高雄與十多家機械、金屬、橡塑等產業代表進行閉門座談。有媒體報導，會中郭提及「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件，並向業者詢問由政府或民間出資的看法，引發外界關注。對此，經濟部稍早嚴正澄清，指郭智輝當時僅以日韓投資規模作為推估例子，並非已提出具體承諾或進行相關談判。

經濟部強調，郭智輝是在會中說明台灣是繼日本、韓國之後第三個與美方磋商關稅的國家，因此預估若需投資換取稅率降低，可能面臨與日韓相當的條件壓力，例如日本曾承諾5500億美元、韓國3500億美元的對美投資，郭智輝表示，「我不知道這是否是大家的意見，今天就是要來請教各位董事長。」並未代表政府已有任何定案。經濟部也對部分媒體斷章取義報導表達抗議，呼籲社會各界勿過度延伸解讀。

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座談會上，業界普遍對20%高關稅表示憂心，並指出相較於日韓僅15%的稅率，加上新台幣升值帶來出口壓力，台灣「先天已輸」。金屬製品與螺絲業者代表指出，即便對美出口僅占整體20%，但高關稅與匯損導致初步估算成本增加5%以上，對中小企業影響尤其明顯，呼籲政府提供實質補助並簡化申請程序。

面對業者訴求，郭智輝重申，政府將從四大方向協助產業應對挑戰，包括一、持續與美方溝通，爭取更有利談判結果；二、提供金融支援穩定出口動能；三、加速推動產業升級與創新研發；四、擴大國際通路與市場開發。他也呼籲產業界與政府攜手合作，「讓我們在挑戰中找到轉機。」

針對傳出的「4000億美元換20%關稅」疑慮，社群輿論出現質疑聲浪。對此，經濟部再度重申，目前台美雙方仍就232條款及供應鏈合作進行磋商，無任何具體投資承諾，籲請外界耐心等待談判進展，避免憑空猜測干擾政策方向。