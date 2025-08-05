快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

▲統一發票示意照。（圖／記者柯振中攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年5-6月統一發票得獎人可在明（6）日起到指定地點領獎，財政部也將在今（5）日提前公告大獎幸運兒概況，其中特別獎號碼「47406327」共誕生17名千萬幸運兒，特獎獎金200萬元中獎號碼「05579058」則有20人幸運中獎。

財政部指出，5-6月統一發票明細將在今日傍晚正式公告，領獎期限將在11月5日（周三）到期，中獎人要把握時間，以免和財神爺擦身而過。

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各大超商、量販店已先針對開出中大獎的發票向外報喜，7-ELEVEN開出4張千萬特別獎、2張200萬元特獎，在千萬獎部份，有一人在新北市板橋區的7-ELEVEN英海門市花53元購買零食；一人在桃園市龍潭區的7-ELEVEN同華門市花65元購買飯糰、霜淇淋；一人在新北市永和區的7-ELEVEN北福門市花20元購買統一麥香紅茶、統一麥香奶茶；一人在新竹市東區的7-ELEVEN青草湖門市花100元購買飲料、CITY CAFE。

另外，有民眾在7-ELEVEN新北市新店區的新矽谷門市，花75元購買泡麵就中獎。

全家便利商店開出2組千萬特別獎，有幸運兒在新營國道北店僅花費45元購買Let’s Café大杯經典美式、另一位幸運兒在台中金大益店花費190元購買FMC鹼性離子水等飲品，爽抱千萬獎金。

另外，有民眾在全家中和員科店友善食光優惠時段購買minimore可可脆皮泡芙，僅花32元就中200萬；另有人在全家新生南路店花49元拿到兌中200萬元的統一發票。