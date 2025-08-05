快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以23498.4點開出，指數大漲119.46點，漲幅0.51％。台股隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數反彈大漲逾250點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1145元，漲幅0.88％，隨後上漲15元至1150元；鴻海（2317）上漲2元至182元；聯發科（2454）上漲20元至1350元；廣達（2382）上漲3元來到284元；長榮（2603）上漲1元至197.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲585.06點或1.34％，收在44173.64點；標準普爾500指數上漲91.93點或1.47％，收6329.94點；那斯達克指數上漲403.45點或1.95％，收在21053.58點；費城半導體指數上漲96.8點或1.75％，收5624.41點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44173.64 ▲585.06 ▲1.34% S&P500 6329.94 ▲91.93 ▲1.47% NASDAQ 21053.58 ▲403.45 ▲1.95% 費城半導體指數 5624.41 ▲96.8 ▲1.75%

資料來源：證交所