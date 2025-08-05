快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以23498.4點開出，指數大漲119.46點，漲幅0.51％。台股隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數反彈大漲逾250點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1145元，漲幅0.88％，隨後上漲15元至1150元；鴻海（2317）上漲2元至182元；聯發科（2454）上漲20元至1350元；廣達（2382）上漲3元來到284元；長榮（2603）上漲1元至197.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲585.06點或1.34％，收在44173.64點；標準普爾500指數上漲91.93點或1.47％，收6329.94點；那斯達克指數上漲403.45點或1.95％，收在21053.58點；費城半導體指數上漲96.8點或1.75％，收5624.41點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44173.64
|▲585.06
|▲1.34%
|S&P500
|6329.94
|▲91.93
|▲1.47%
|NASDAQ
|21053.58
|▲403.45
|▲1.95%
|費城半導體指數
|5624.41
|▲96.8
|▲1.75%
資料來源：證交所
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