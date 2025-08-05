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輝達、台積電市值奔馳　謝金河：這一輪AI產業革命方興未艾

▲▼財訊董事長謝金河談被盜圖開帳號，詐騙橫行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國川普政府對全球發動關稅戰，而股市衝擊效應呈現遞減，財信傳媒董事長謝金河觀察從近幾年各類資產價格、科技公司股價此消彼漲的變化，以「膨脹的財富，帶給世界更多的不安！」為題撰文，NVIDIA（輝達）、台積電攀高，代表AI產業方興未艾

以下為謝金河臉書「膨脹的財富，帶給世界更多的不安！」全文

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2025年，川普的關稅戰給世界帶來不安與波動，但資本市場逐漸免疫！先前川普威脅要課巴西50%稅率，瑞士39%，如果按照4月2日的規格，股市肯定崩跌，這回都無動於衷。

這些年，世界惶恐不安，各國央行把原來買美元的外匯拿來囤積黃金，造成金價一度衝上3500美元，黃金大漲，市值拉升至22.5兆美元，成為全球第一大資產標的。黃金大漲又拉動白銀，白銀一度漲到39.52美元，市值跑到2.1兆美元，直追Google及Amazon。

另一個和Google，Amazon比肩並行的是比特幣，這些年，比特幣從千美元起漲，最高跑到12萬美元，這是史上最大的多頭走勢。黃金，白銀，比特幣成了投資市場的新貴！

而全球股市也出現愈來愈集中的態勢，今年NVIDIA成為第一家市值破4兆美元的企業，上週微軟公佈財報，市值一度到4.127兆美元，蘋果則停留在3兆美元左右。2兆美元的有Google，Amazon，最近Meta急起直追，市值到1.967兆美元，可能會成為2兆美元俱樂部成員。

輝達也帶起AVGO及Tsmc，前者市值跑到1.388兆美元，後者1.288兆美元，還在他們前面的是沙國石油公司Aramaic的1.6兆美元。Aramco一度是黃金不算的全球最大市值企業，如今市值一直往下，可以看出油價前景不樂觀。

台灣的台積電在台灣市值一度逼近30兆台幣，這次大市值企業以台達電表現最出色，市值從1兆台幣到1.5兆台幣，這一輪Ai帶動的產業革命仍然方興未艾，但資本市場的奔馳，也許從市值來衡量，這個世界還能繼續奔馳？

接下來很可能是一個波動很巨大的時代，投資的風浪也會一直升高！
 

關鍵字： AI產業股市震盪市值企業投資新貴台積電

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