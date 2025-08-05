銀行調查：近3成父親安排子女海外留學　準備金約101～300萬元

▲中信銀調查，父親安排子女出國，準備金約101～300萬元。（圖／Pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

父親節將至，中信銀於今（5）日公布「2025年第三季男性理財趨勢調查」，揭示男性理財行為呈現家庭優先、投資啟動、理性消費三大現象。爸爸族在家庭財務的規劃，積極投資籌備子女教育金，近三成父親欲安排子女海外留學，其中近四成預估需準備101萬至300萬元，並透過多種選擇如存款（58%）及基金、ETF等「教育基金投資」（37%）支應學費占多數。中信銀建議，善用「全方位家庭理財健診」試算理財目標與資金缺口紀律準備，針對不同人生階段提早布局，穩健實現財務目標。

「2025年第三季男性理財趨勢調查」顯示，不同年齡與家庭狀況影響現代男性消費差異，爸爸族關注於「家人或孩子購物為主」（53%）；在可複選的情況下，有計畫安排子女出國的父親，逾半數期望孩子藉由海外就學拓展人脈與視野（57%）、體驗多元文化（53%），且多以自有存款（58%）與如基金、ETF的教育基金投資（37%）支應學費，近四成預估需準備101萬至300萬元作為留學費用，欲安排子女出國留學約29%。中

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可多選的投資偏好上，男性最常使用「儲蓄／定存」（68%），其次則是「股票／ETF」（36%）與「基金定期定額」（13%），其中家中最小小孩處於國小至高中階段持有儲蓄或定存（81%）的比例高於整體。

消費習慣方面，受訪者以「偶爾犒賞自己，但仍會以理性消費為原則」（46%）為大宗，再者為「看重實用性，不追求品牌或流行」（30%）。平常主要購買項目，受訪者複選更以旅遊及體驗類消費（37%）、3C產品（35%）及家人或孩子購物（26%）為主。

