AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

JPP-KY經寶精密（5284）今日公告2025年7月合併營收達新台幣3.11億元（約泰銖3.43億元），較6月成長3.6%，較2024年同期新台幣2.05億元成長高達51.53%，再創歷史新高紀錄，除了今年以來連續站穩新台幣2.5億元以上的佳績，近期更是連續兩個月站穩單月三億元以上水準。累計2025年前七個月合併營收達19.7億元，年增幅高達54.78%，展現AI伺服器與航太雙主軸帶動下的強勁成長動能。



經寶表示，本月營收亮眼表現，主要來自AI伺服器機櫃、電源供應機構件、通用型伺服器機殼等主力產品出貨穩定放量，客戶建置資料中心進程持續推進，帶動訂單交付動能延續。特別值得關注的是，BBU（Battery Backup Unit）電池備援模組亦已完成開發與試產，即將進入量產，預期下半年將挹注更多營收貢獻。



除AI伺服器外，經寶於7月底正式完成法國Segnere公司100%股權併購，強化歐洲航太製程鏈整合。Segnere為達梭（Dassault）集團Tier-1供應商，擅長鈑金與結構組裝技術，將與經寶原有之ADB、LUTEC、SPEM三家法國子公司形成從切削加工、車銑製程、鈑金折彎、表面處理至最終組裝的全流程供應鏈，有效提升交期效率、製造彈性與毛利率表現。



在航太訂單方面，公司持續服務Airbus、Thales、Safran等歐洲大廠，並於6月法國航太展成功取得Airbus A350新料號開發訂單，預計1至2年內完成認證並進入量產階段，穩定挹注未來營收。



經寶目前第二座自動化噴烤漆廠預計於2026年第一季投產，三層樓新智慧廠房預定今年第三季完工，並陸續導入新產線設備。配合已購入之6,200坪土地，公司正進行整體產線與區域功能重整，航太區與AI區將明確分區管理，提升生產效率與規模化接單彈性。



公司亦持續導入自動化搬運設備與數位管理系統，推動整體智慧製造升級，提升競爭力與因應客戶需求快速變動的應對能力。



展望下半年，市場疑慮的泰國對美關稅問題，從原本公告的36%大幅下降至19%，比鄰近的越南20%還低，雖然經寶直接銷美的比重不高，但是對於經寶的客戶而言卻是重大利多，公司將持續深耕AI伺服器與航太製造雙引擎策略，除既有主力伺服器結構件穩定供貨外，BBU能源櫃等新產品亦將進入放量周期，同時推進歐洲航太供應鏈整合與維修改裝市場開拓，穩健邁向全年營收與獲利雙創高的營運目標。