美國課徵20％關稅　金管會：金融三業風險曝險仍可控

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

川普政府宣布對台對等關稅20%，金管會表示，金融業帶來的影響仍是可控，保險業的流動性足夠，還沒有出售資產變現的問題，證券商投資有價證券金額908.5億元，占總資產占比約2.86%，因此評估影響有限，仍將關注國際情勢，必要時採取因應措施。

金管會銀行局、保險局，以及證期局針對美國對等關稅20%影響性分別說明。銀行局主秘張嘉魁表示，銀行局已於今年4月建立跨部會協商平台及聯繫機制，針對產業提供協助，並請銀行公會提出金融協助方案，近期監理壓力測試都已經將物價、股市、匯率和利率變動納入考量，關稅對於整體國銀的資產品質、風險承擔能力仍屬穩健，仍可發揮資金仲介功能。

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保險局副局長蔡火炎指出，美國政府關稅政策產生的影響主要是金融市場面，由於保險業投資多半為債券，且是持有到期、採攤銷後成本評價，較不受利率變動影響，匯率則因政策不確定性造成市場波動、美元貶值，到今年5月底，壽險業的避險比率約64%；另有，開放業者可申請適用外匯價格變動準備金新制，目前已有12家業者申請並核准。

證期局副局長黃厚銘表示，證券商的主要業務是經紀、承銷和自營三項為主，關稅對其影響主要來自證券市場價格波動，證券自營商目前投資國內有價證券的部分是部位是908.5億元，占整體總資產3兆1763億元2.86%，券商為緩解各項衝擊影響，也適時調整自營部位。

