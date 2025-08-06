川普「3000億美元投資」台積電暫無回應　較先前1650億美元倍增

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普昨日接訪問時表示，台積電（2330）將在美國投資3000億美元，不過台積電其實先前已經宣布要投資1650億元，讓人懷疑這接近翻倍的數字真實性，但台積電對此並沒有評論，按照先前公告，台積電目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元。

川普在接受《Squawk Box》專訪時，透露他未來一週內會宣布新的晶片關稅政策，並希望半導體能更多在美國生產。川普在訪問中提到台積電將投資3000億美元，直接將話題炒熱。但這數字比台積電之前宣布的金額多了近一倍，讓人懷疑這消息的真實性。

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美國總統川普5日接受美媒CNBC訪問時表示，最快下周公布對半導體和晶片的新關稅。另外，他也再度提到台積電在亞利桑那州設廠的投資計畫，稱台積電預計對美投資3000億美元（約新台幣9兆元）。

川普5日在電話連線中向CNBC表示，「我們將宣布關於半導體和晶片的政策，那是一個單獨的類別，因為我們希望這些東西是在美國製造的」。他補充，這項消息將在下周公布。

今年4月，台積電宣布在亞利桑那州加碼投資1000億美元，再新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1座RD中心，預計總投資金額將達到1650億美元。

如今受訪，川普再次提到台積電對美投資計畫，稱台積電將投資3000億美元。