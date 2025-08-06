中信銀獲准開辦「開放銀行第三階段業務」　新增跨平台交易功能

▲中信銀獲准開辦開放銀行第三階段業務。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信銀宣布已獲金管會核准開辦「開放銀行第三階段業務」，從查詢資訊擴大為實質交易，未來中信銀客戶可增加串聯APP平台，在數位金融浪潮快速演進下，開放銀行已成為全球金融創新發展的重要趨勢，開放銀行發展也從第二階段「消費者資訊查詢」推進至第三階段「交易面資訊」，中信銀於2021年推行開放銀行第二階段業務服務後，秉持「資料自主權回歸消費者」理念，透過財金資訊股份有限公司標準化之開放應用程式介面（Open API），串聯臺灣集中保管結算所發行的「集保e手掌握」APP，成功建構跨金融服務體系之資料整合平台，讓客戶能在熟悉的場景安全查閱個人金融資訊。

金管會所開放之第三階段申請項目囊括「存款」、「信用卡」、「貸款」、「支付」及「手機門號轉帳」五大類別，考量中信銀行客戶之金融交易習慣，第三階段主要申請業務「存款」及「支付」類別。本次最受矚目的亮點為交易功能導入，從以往單向「資訊查詢」轉化為雙向「實質交易」，未來中信銀行客戶透過「集保e手掌握」APP串聯中國信託行動銀行APP，完成授權與驗證，即可執行「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易，直覺的操作流程提升用戶資金調度效率。

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值得一提的是，中信銀亦獲准升級開放銀行第二階段資料查詢項目，從原先僅能查詢台幣、外幣活存餘額與明細的功能，擴增至台幣、外幣定存帳戶餘額查詢，提供用戶更全面的帳戶資產整合資訊。此外，授權機制亦大幅優化，從原先90天須重新授權一次，延長為有效授權一年，大幅簡化客戶操作流程，降低頻繁授權的不便，讓用戶享受更便捷的數位金融服務，上述功能將配合相關平台作業後正式上線。



