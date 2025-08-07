00961憑真配息底氣稱霸！連兩月雙位數年化配息率領跑高息ETF

▲00961有望吸引更多投資人青睞。。（圖／達志／示意圖）

記者錢雅慧／台北報導

富蘭克林華美投信旗下採月配息、FT臺灣永續高息（00961）8月1日公告第二次配息，每股配發0.077元，以當日收盤價9.31元計算，年化配息率衝上10%，而由於7月首配繳出亮麗成績單帶動受益人數不僅快速突破2萬人，單月成長更高達303%，隨著8月一樣有不錯配息，且連兩個月年化配息率達雙位數，料續受投資人青睞，穩坐人氣王。值得注意的是，00961將於8月18日除息，想參與高配息的投資人需在8月15日前完成買進，以享受本次配息收益。

00961在7月首次配息，以每股0.115元繳出15%驚人年化配息率後， 8月再配0.007元，配息率達9.92%、近10%，比較8月月配息的台股ETF中，00961穩坐配息王，其次則是富邦特選高股息30（00900）也有逾9%水準，其餘3~5名富邦台灣優質高息（00730）、復華台灣科技優息（00929）與元大台灣價值高息（00940）的年化配息率在5～6%之間。

事實上，00961配息的「底氣」來自於「ROE成長性」的選股邏輯。

據CMoney最新統計，FT臺灣永續高息（00961）在高息ETF市場中展現強勁實力，成分股息率高達6.69%，位居市場前列，更在近一個月繳出2.02%的含息報酬率，展現了出色的領息與填息能力。隨著金管會新規範上路，市場逐步回歸以「真實收益」為核心的健康競爭格局，00961憑藉穩健的選股邏輯與優異的基本面，成為新規範下名副其實的實力派產品，未來有望吸引更多資金青睞，成為高息投資的新主流。

專家指出，00961具備月配息機制，滿足有現金流需求規劃的投資人，因此公布配息後，吸引大量資金短期內湧入，首配年化殖利率近15%掀熱潮，二配還有底氣高配息，估計00961買氣熱潮可以持續增溫下去。