川普要台積電投資3000億美元　美分析師：不如研發團隊一半到美國

▲台積電(TSMC)。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄒鎮宇/綜合報導

美國總統川普於5日公開聲稱,台積電(TSMC)計畫在美國投入高達3000億美元的投資,引發外界與市場高度討論。針對此事,前AMD副總裁、現任Moor Insights & Strategy執行長暨首席分析師Patrick Moorhead表示,與其投資蓋廠,不如讓台積電工程師到美國。

Patrick Moorhead於6日在社群平台X上表示,單純要求台積電擴大在美國的投資,對於提升美國國家安全作用有限。他分析,只要台積電的技術與智慧財產權(IP)仍掌握在台灣,一旦台灣遭遇攻擊,美國境內的台積電廠房將無法獲得最新製程。

反而,中國可能取得領先。Patrick Moorhead進一步強調,與其再多建立一座晶圓廠,他更傾向「讓一半台積電的工程師來到美國」。

Moorhead也以太空競賽為例形容,若只有火箭工廠卻沒有德國的火箭工程師,美方將僅有生產設施,卻無法持續推動技術發展。

Forcing TSMC to invest more in the U.S. does little to improve national security.



As long as the TSMC IP stays in Taiwan, if the country were attacked, we would have no next node in the U.S, but China would have it. US-based TSMC foundries would be stuck in time. The clock… https://t.co/pvKi4xfonW