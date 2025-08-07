晶片關稅100%　在美設廠可豁免！財經專家揭「川普背後目的」

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。對此，財經作家狄驤表示，市場根本沒有在怕，川普只是提醒大家，「半導體廠務跟設備的利多。」

財經作家狄驤在粉專發文，雖然川普釋出重磅消息，將對所有進口半導體產品課徵高達100%的關稅，但如果有在美國建廠，或是承諾在美國建廠，就不會被徵稅。消息一出，市場反應卻很冷靜，並未出現明顯波動，他認為，「川普只是再次提醒大眾，半導體廠務跟設備的利多。」

對此，網友留言表示，「但是台灣半導體產業並非每一家都承諾在美國設廠」、「乍聽100%似乎可以大撿便宜？結果還是不了了之」。還有股民表示，雖然看起來沒有波動，但股市卻很精采，「ADR盤後噴了」、「美國台積盤後漲3%，並非沒什麼波動」」。

川普在白宮橢圓辦公室表示，要讓製造業回到美國，晶片和半導體產業是重中之重。他直言，只有在美國投資建廠才能免除重稅，並點名台積電的2000億美元計畫和輝達的5000億美元投資，顯示他對吸引全球科技巨頭的野心和決心。

另外，川普也提前宣布，所有進入美國的芯片和半導體都要徵收100%的關稅。但如果你已經承諾在美國生產，或者正在美國生產，就像很多公司一樣，那就沒有關稅。