OpenAI「6400員工每人發4900萬元」　防Meta高薪挖角

▲OpenAI將在2年內，發給每位員工150萬美元的獎金。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

面對Meta祭出高額薪資挖角，OpenAI決定大手筆反擊。根據Hyperbolic聯合創辦人兼技術長金宇晨在X平台透露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）宣布，未來兩年內，每位員工都將獲得高達150萬美元（約新台幣4920萬元）的獎金，無論是資深員工還是新進同仁，全數適用。

金宇晨曾任OctoAI高層，該公司後來被輝達（NVIDIA）收購。他在貼文中還提到，輝達內有78%員工晉升百萬富翁，但在OpenAI這個比例則是「百分之百」。這一波獎金激勵，讓不少OpenAI員工士氣大振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

OpenAI此舉正值矽谷AI人才爭奪戰白熱化。近期傳出Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）領軍，對OpenAI、Anthropic與Google等公司祭出年薪高達2000萬美元（約新台幣6.56億元）的招募條件，積極搶攬頂尖研究人員。

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／YouTube@TheoVon）



對於Meta的高薪攻勢，奧特曼在先前一場播客訪談中不僅表達歡迎，還幽默回應「儘管放馬過來」。此外，外界也盛傳OpenAI正計劃再次開放員工股權出售，估值有望從現有3000億美元（約新台幣9.84兆元）一舉躍升至5000億美元（約新台幣16.4兆元），成長幅度達67%。

創投公司 Menlo Ventures 負責人 Deedy Das表示，OpenAI有6400名員工，每人發150萬美元等於要準備96億美元，「這或許僅佔公司估值的2%，卻相當於目前營收年化值的80%，但這金額可能接近 OpenAI 成立以來的總營收。」