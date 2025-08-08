ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台驊總座顏益財看川普半導體關稅　估美國製造有望帶旺空運市場

▲台驊創辦人顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台驊總經理顏益財。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普宣布，將對所有輸美半導體課徵100%關稅，但廠商若承諾或已在美設廠，則可豁免。對此，台驊（2636）總經理顏益財表示，由於台積電與韓國業者均已在美投資，因此新關稅政策反而是利多，尤其在AI相關產品需求暢旺的帶動下，航空貨運需求將持續熱絡。

展望下半年，顏益財指出，全球「對等關稅」政策已開始對跨洋航運產生影響。目前美國對中國產品課30%、台灣20%、東南亞20%、日韓則為15%。這些稅會進一步影響遠東地區出口美國的貨載結構，若出口利潤不超過10%，多數關稅將被轉嫁至進口商、零售業者及最終消費者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也指出，美國出口至歐洲與其他國家的貨物多屬零關稅，因此跨大西洋西向航線將相對成長，運價不會下跌，甚至有機會上漲；聯盟航商也將運力轉向歐洲、中東、中南美、近洋線等獲利較佳的市場，進一步穩定價格。

針對航空貨運市場，顏益財指出，目前中國三大貨運行已陸續將運力轉移至越南河內、泰國曼谷，加上美國已取消800美元以下小額包裹免稅優惠，造成貨量曾一度萎縮約三成。但他也指出，電商業者改以大宗包裹集貨後再送美分拆，讓電商貨量逐步回升；預期9月空運市場將因AI伺服器需求持續強勁，帶動航空運價再次上揚。

對於匯兌波動影響，顏益財表示，台驊最大市場仍為中國，占整體營運比重64%，台灣則占25%；儘管人民幣兌美元升值，但因公司持有外幣資產，匯率變動對整體營運影響不大。

關鍵字： 台驊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

推薦閱讀

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

2025-08-07 17:12
駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

為落實總統賴清德競選承諾推出的「新版青年安心成家」（新青安）優惠房貸頻傳公股銀行拒貸，財政部今（7）日發出新聞稿指出，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

2025-08-07 17:54
快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

台積電日前傳出「內鬼」外洩2奈米技術，機密流向重要設備日商東京威力科創（TEL），外界更聯想，日本半導體國家隊Rapidus的崛起恐怕不是巧合，對此TEL今日發布最新聲明，證實一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件，已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

2025-08-07 10:12
台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

受7月新台幣兌美元匯率升值1成，以及下游需求疲弱衝擊，台塑四寶7月合計營收約1155.85億元，年減11.4%，月增率1.8%，當中台化（1326）7月營收較6月、去年同期同步下滑，台塑（1301）、南亞（1303）以及台塑化（6505）7月營收均較6月微幅成長，月增率分別1.6%、2.7%，以及5.2%。

2025-08-07 16:05
半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關，法人表示，赴美設廠半導體供應鏈將是最大受惠者，短線上股價將有一、二天反映期，大型EMS廠鴻海（2317）重新站回年線，代表台股處於類股輪盤狀況，有利指數維持高檔震盪。

2025-08-07 10:58
快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

環球晶圓（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（ GWA）今日宣布，正式與 Apple 建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向，消息發布後，環球晶今日股價股價直衝漲停亮燈鎖死，上漲34元來到375元。

2025-08-07 09:48
快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

美半導體關稅開獎，雖核課100%稅率但台積電（2330）在當地投資列入豁免，台積電今日開盤追平1165元天價，不到半小時刷1175元新天價，半導體供應鏈中設備股均豪（5443）、聖暉*（5536）雙雙亮燈漲停，信紘科（6667）、漢唐（2404）漲停打開，類股歡聲雷動。

2025-08-07 09:32
快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

美國總統川普宣布半導體關稅解禁，權值股龍頭台積電（2330）漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。

2025-08-07 09:44
官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

第一金（2892）、兆豐金（2886）兩大官股金控於今（7）日同步除權息，惟股價都是小平高盤開出之後，連袂走低呈現貼息狀態。

2025-08-07 11:23
川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

美國總統川普祭晶片關稅大刀，只有在美投資才可以享有100%晶片關稅豁免權，其中最具代表性台積電（2330）擴大投資額至2000億美元，細數台廠早在去年底川普當選總統之後就著手赴美投資，除台積電外，包括入列蘋果供應鍊環球晶圓（6488），大型AI伺服器組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩 （4938）都計劃擴大在美既有廠房或是新設生產據點。

2025-08-07 16:53

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

台積電2奈米洩密震撼國安　日媒：恐改寫半導體版圖

台積電內鬼案　業內人士曝1可能狀況

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

台積電100%關稅豁免！台股大漲逾461點挑戰2萬4　台積電平天價

川普「100%半導體關稅」有豁免　陸行之：台積電免稅

狂罵變美積電　一票人改口讚「還好台積電提前佈局」

預測台股崩盤　反指標女神認錯「做1舉動」全場哀號

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366