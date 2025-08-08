台驊總座顏益財看川普半導體關稅　估美國製造有望帶旺空運市場

▲台驊總經理顏益財。（圖／資料照）

美國總統川普宣布，將對所有輸美半導體課徵100%關稅，但廠商若承諾或已在美設廠，則可豁免。對此，台驊（2636）總經理顏益財表示，由於台積電與韓國業者均已在美投資，因此新關稅政策反而是利多，尤其在AI相關產品需求暢旺的帶動下，航空貨運需求將持續熱絡。

展望下半年，顏益財指出，全球「對等關稅」政策已開始對跨洋航運產生影響。目前美國對中國產品課30%、台灣20%、東南亞20%、日韓則為15%。這些稅會進一步影響遠東地區出口美國的貨載結構，若出口利潤不超過10%，多數關稅將被轉嫁至進口商、零售業者及最終消費者。

他也指出，美國出口至歐洲與其他國家的貨物多屬零關稅，因此跨大西洋西向航線將相對成長，運價不會下跌，甚至有機會上漲；聯盟航商也將運力轉向歐洲、中東、中南美、近洋線等獲利較佳的市場，進一步穩定價格。

針對航空貨運市場，顏益財指出，目前中國三大貨運行已陸續將運力轉移至越南河內、泰國曼谷，加上美國已取消800美元以下小額包裹免稅優惠，造成貨量曾一度萎縮約三成。但他也指出，電商業者改以大宗包裹集貨後再送美分拆，讓電商貨量逐步回升；預期9月空運市場將因AI伺服器需求持續強勁，帶動航空運價再次上揚。

對於匯兌波動影響，顏益財表示，台驊最大市場仍為中國，占整體營運比重64%，台灣則占25%；儘管人民幣兌美元升值，但因公司持有外幣資產，匯率變動對整體營運影響不大。