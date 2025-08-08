台積電內鬼「準時上下班」太可疑！　PTT酸活該被抓：犯罪線索

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見，相關背景、家庭狀況都被肉搜出來，其中一名工程師突然豪擲上億元買兩間豪宅，不僅準時上下班，還跟同事炫耀「不缺錢」。就有網友笑喊，「準時上下班真的太高調了，難怪會被查。」

近日社群平台流傳1張LINE截圖，遭收押的某位工程師在職場上高調炫耀「不缺錢」，還稱自己最近砸錢購買2棟豪宅，總計花費近億元；其中一棟4千餘萬的豪宅，自備款就需要3千萬元。該名工程師資歷並不久，但最近常對外說「不缺錢」，也不太搭理上司、同事，經常準時上下班，「突然有錢到嚇到朋友、同事們」。

消息曝光，在PTT上引起討論，認為該名工程師行為太高調，「買房是犯罪破綻第一步」、「買房自備三千萬還說不缺錢，活該被抓」、「這些人根本不會藏，犯案邏輯比詐騙集團還爛」。

還有網友諷刺，台積電加班是常態，準時上下班容易被起疑，「準時上下班太顯眼，GG不可能沒事」、「敢在GG準時上下班，也太高調了」、「在GG準時上下班是犯罪線索」、「準時上下班確實是會引人懷疑，太高調了」。

從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的多名工程師，大量翻拍2奈米製程機密，涉嫌違反《國家安全法》，日前遭檢方聲請羈押3名工程師獲准。3人不服羈押，向最高法院提出抗告，最高法院審理後，認為羈押裁定並無違誤，駁回3人抗告，3人確定遭羈押禁見，期限為2個月。