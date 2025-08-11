00768B配息強襲！首配年化近10%　擊敗三大人氣債券ETF

財經中心／綜合報導

8月債券ETF除息行情迎來強勢新秀！復華20年美債（00768B）首度配息即大放異彩，每單位配發1.24元，年化配息率接近10%，不僅刷新美債ETF歷史新高，更一舉超車三大千億級債券ETF，成為本月除息潮中最耀眼的新星。00768B將於8月19日除息，投資人只要在8月18日前持有或買進，便可於9月12日領取配息大紅包。

根據CMoney統計，目前市場規模前三大債券ETF，包括元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債（00687B），近三年年化配息率多介於4.3%至6.3%之間。相較之下，復華20年美債（00768B）首度配息便繳出9.9%的年化配息率，明顯領先散戶最愛的債券ETF，展現強勁競爭力。

00768B此次配息能繳出如此亮眼成績，主要受惠於過去六年採「不配息」設計，期間累積大量債息收益。如今轉為「季配息」後，首配即展現雄厚底蘊，一舉打破市場對美債ETF「收益穩健但息低」的既有印象，也為追求穩健收益與信用品質的投資人，提供一檔兼具雙重優勢的新選擇。

雖然00768B未來配息率未必一直維持如此高檔，但「國債品質＋非投等債息率」的雙重優勢，預料將持續吸引長線投資人關注。

展望後市，隨著美國7月非農就業數據明顯低於預期，市場對聯準會（Fed）9月啟動降息循環的預期快速升溫。高盛更預估自9月起將連三次降息、累計幅度達75個基點。在利率走降、債券價格有望回升之際，投資人可把握債市相對低檔時機，布局兼具信用品質與高配息的優質債券ETF。



