台驊7月營收年減16.41%、月減35.34%　第三季看好科技新品上市

▲圖為台驊控股創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)7月合併營收為新台幣17.27億元，月減少16.41%，年減35.34%；累計1至7月合併營收達129.71 億元，年減8.41%。公司看好第三季科技新品上市前的備貨潮可望帶動需求。

7月各業務別營收方面，海運營收為新台幣 9.63億元，較上月減少24.85%，主要受亞歐美主要航線運價下滑及市場需求放緩影響，加上川普政府上任後推動的新一輪關稅政策引發中美貿易緊張，部分出口商提前或延後出貨，進一步影響艙位利用率與運價穩定度。空運營收為新台幣4.79億元，月減8.08%，受關稅政策不確定性影響，跨境電商貨量減少；惟東南亞電子產品及台灣伺服器產品出貨仍具支撐，使空運營收波動幅度有限。

中歐鐵路營收為新台幣9,782 萬元，月增 9.46%，主要受部分專案貨運需求回升帶動，但受歐亞地緣政治與關務政策變化影響，市場仍存不確定性。內貿物流營收為新台幣1.87億元，月增7.53%，得益於客戶結構優化策略發揮成效，運輸與倉儲量穩定成長。

展望第三季，全球運輸市場將同時面臨需求不確定性與價格競爭的雙重挑戰，其中川普政府的關稅政策走向，預期將對全球供應鏈布局、貿易流向與運價形成關鍵影響。海運方面，隨歐美返校季及年底購物季備貨需求啟動，將持續觀察8月下旬起艙位利用率是否回升，但若美方追加關稅措施，部分貨主可能提前或延後出貨，影響運價走勢。

空運方面，科技新品上市前的備貨潮可望帶動需求，但須密切關注中國及東南亞製造供應鏈的復甦速度，以及關稅政策是否改變主要航線的貨物流向；中歐鐵路在地緣政治與關務政策持續影響下，將以穩定既有客戶與專案貨源為重點，並觀察歐亞關稅與檢驗政策的後續走向；內貿物流則在國內零售需求與電商促銷活動支撐下，有望維持穩健表現，並透過持續優化客戶組合提升獲利能力。

台驊控股持續推進「產品與服務多元化、網點整合及服務個性化」策略，以降低關稅等外部因素影響並強化抗風險能力。公司積極深化東協、東亞及美國市場布局，結合多元產品與綿密網絡，透過客製化服務全面提升競爭力與毛利率。

在資本運用上，台驊控股專注於活化資金配置，提升相關產業投資效益與財務回報，並聚焦物流產業上下游資產投資及策略性布局。於科技應用方面，公司加大AI技術投入，重塑傳統物流運作模式，以精簡人力成本、強化服務品質，同時推動數位化與智慧化轉型，為長期競爭力奠定堅實基礎。