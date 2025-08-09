ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

▲中美貿易戰持續升級，黃金將成為值得投資的標的。（圖／路透）

▲黃金期貨因金條要課關稅飆新高、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

受到市場傳出美國將對1公斤金條和100盎司課徵進口關稅，刺激紐約黃金期貨價格走高，在周五盤中一度觸及歷史高點，惟《彭博》報導，白宮計劃發布行政命令，澄清進口金條不應被徵收關稅，黃金期貨價格應聲自高點回落。

過去23小時震撼金銀市場的混亂，是在美國海關和邊境保護局（CBP）一項裁決的細節曝光後發生的。該裁決稱，1公斤和100盎司的金條將徵收所謂的互惠關稅。這項裁決發佈在該機構的網站上，此前一家瑞士精煉廠尋求澄清徵稅規定。這樣的指令將對全球金條市場產生深遠影響，並可能擾亂美國期貨合約的運作。

根據《彭博》報導，周五亞洲市場開盤後，交投最活躍的12月黃金合約價格飆升，其對現貨的溢價一度攀升至每盎司125美元以上，隨後在倫敦時間上午8:01回落至101美元左右。這種價差幅度非同尋常，與今年稍早類似的價格暴漲如出一轍，當時對美國潛在關稅的擔憂引發了價格的大幅波動。

紐約期貨價格通常與倫敦現貨價格同步。紐約金價一度飆升至每盎司3534.10美元的歷史高點，隨後回吐部分漲幅。倫敦金價基本持平於每盎司3396.04美元。

一位白宮官員在書面聲明中告訴《彭博社》，美國政府計劃在不久的將來發布一項行政命令，澄清有關黃金和其他特殊產品關稅的所謂錯誤訊息，而這位不願透露姓名的官員周五詳細介紹了這項計劃。

在白宮擬發表聲明後，紐約商品交易所（Comex）黃金期貨價格縮減漲幅，倫敦黃金現貨價格的全球基準價格下跌。兩大主要交易中心之間的價差一度跌破每盎司60美元，此前受最初的關稅衝擊，價差一度飆升至每盎司100美元以上。


 

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

