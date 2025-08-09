Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

▲Intel,英特爾。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《華爾街日報》最新報導，英特爾董事長Frank Yeary今年稍早曾試圖分割英特爾代工業務，甚至考慮將其出售給台積電，但遭到3月上任的執行長陳立武（Lip-Bu Tan）強烈反對。科技媒體《Tom's Hardware》也稱台積電從未想收購英特爾晶圓廠。

《Tom's Hardware》轉述《華爾街日報》報導指出，英特爾董事會表面上仍對陳立武表示官方支持，但他的領導力正面臨來自內部和外部的巨大壓力。

早在今年初就傳出英特爾計畫將晶圓製造部門分拆成一家獨立公司，由英特爾、台積電以及大型無廠半導體公司博通或輝達共同持有的傳聞甚囂塵上，也有傳聞指稱，英特爾將部份或全部晶圓廠出售台積電，台積電將取得該生產實體的營運與戰略控制權，且必須「解決」英特爾的製程技術。

英特爾從未證實上述兩項計劃，但從《華爾街日報》報導，這些計畫都是由英特爾董事長、前投資銀行家Frank Yeary主導。

《華爾街日報》報導，自2025年3月陳立武上任以來，他就與董事長及部分董事就英特爾是否應該保留自主半導體生產還是徹底退出該業務發生了衝突。

《Tom's Hardware》認為，由技術和商業原因，台積電從未想購買英特爾的晶圓廠或製造資產。

《Tom's Hardware》報導，出於商業原因，台積電幾乎沒有動力幫助直接競爭對手改進其晶片生產。它幾乎也不想在不確定晶圓廠能否充分利用和盈利的情況下，投資數十億美元建設晶圓廠。

此外，英特爾在美國的 EUV 產能既不足以滿足自身需求，也不足以滿足台積電客戶的需求。

台積電考慮與美國合作的主要原因，是為了規避川普可能徵收的關稅，因為這些關稅可能需要台積電在美國國內生產N3和N2晶片。