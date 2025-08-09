ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅疊加20%重創產業　台中業者悲觀：不接等死接了找死

▲▼美國對台疊加20%關稅重創產業，高明精機表示，要靠台幣貶值搶命。（圖／高明精機提供）

▲▼美國對台疊加20%關稅重創產業，高明精機總經理張市育表示，要靠台幣貶值搶命。（圖／高明精機提供）

記者鄧木卿／台中報導

美國宣布8月7日對台疊加20%對等關稅，嚴重衝擊出口產業，中華民國精密機械發展協會理事長、高明精機總經理張市育表示，台中工具機原本關稅是4.7%，如今調高至24.7%，相較於日本、韓國的15%，競爭力睜間降低，如果出口轉移到東南亞，又受到中國低價傾銷的排擠，更慘的是，台幣又大幅升值，他形容不接訂單是等死，接了訂單是找死，呼籲政府要讓台幣貶值，才能讓產業「死裡逃生」。

張市育說，以工具機為例，台灣和韓國的產品同質性高，以前韓國雖是最惠國待遇零關稅，台灣關稅是4.7%，但還是有競爭力，如今，台灣關稅調高到24.7%，韓國只有15%，試想，同樣產品，誰會買台灣的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

再以日本為例，日本工具機的品牌、品質，明顯高於台灣，但日本價格高於台灣20%至30%，會買日本貨的有限，如今，台灣關稅比日本高9.7%，日本比台灣只貴10%至20%，多花一點錢買日本貨的愈來愈多了。

▲▼美國對台疊加20%關稅重創產業，高明精機表示，要靠台幣貶值搶命。（圖／高明精機提供）

面對出口美國的24.7%關稅，台灣如果放棄2成的美國市場，轉移到東南亞呢？張士育說，美國對中國關稅是50%，中國內需已飽和，因此也大量傾銷到東南亞，台灣面對中國的低價，一樣沒有競爭力，前有日韓，後有中國，前後夾殺。

張士育坦白說，台灣業界面對24.7%的關稅，其實還是可以撐過去的，但前提是，台幣匯率不能一直升值，一再從33元、32元、29元升到28元，台灣會非常慘，他建議政府不但要穩定匯率，甚至要貶值到原來3字頭，這是救急不救窮，解救台灣的良方。

關鍵字： 美台關稅中華民國精密機械高明精機台幣貶值

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

貓站公仔收藏櫃不肯下去 奴才急拿肉泥解除危機

推薦閱讀

10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

金控公司7月自結獲利陸續出爐，截至昨（8）日為止，已有10家公布獲利， 2025年前7月稅後獲利總和1749.92億元，年減率15.74%，中信金（2891）7月稅後淨利58.39億元，累計前7月稅後淨利416.8億元，年減13.25%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元，暫時居金控獲利之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）兩家前7月稅後淨利突破200億元，分居獲利第二、三名。

2025-08-09 06:05
金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

受到市場傳出美國將對1公斤金條和100盎司課徵進口關稅，刺激紐約黃金期貨價格走高，在周五盤中一度觸及歷史高點，惟《彭博》報導，白宮計劃發布行政命令，澄清進口金條不應被徵收關稅，黃金期貨價格應聲自高點回落。

2025-08-09 09:51
抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

新股抽籤又來了，近期共有2檔新股開放申購，分別是友霖（4166）及竑騰（7751），其中竑騰14日開放申購，若投資人幸運抽中，一張有望現賺7.75萬元。

2025-08-09 06:00
0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

台灣知名ETF「元大台灣50（0050）」於六月實施「一拆四」後，市場討論熱度卻逐漸退潮。然而，投資人氣與基金規模卻持續攀升，背後兩大亮點值得關注：一是價格降低後，小資族入場門檻降低，股東人數快速成長，重新奪回ETF人氣冠軍；二是透過不配息的0050連結基金吸引高資產族節稅進場，推升基金規模再創新高。本文將深入分析這兩大亮點如何推動0050未來成長潛力...

2025-08-09 07:12
驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

財信傳媒集團董事長謝金河今（9）日在臉書上以「台積電在驚嚇與驚喜交織中前進」為題發文指出，美國總統川普宣布對半導體課稅100%，但開了一條人道走廊，在美國設廠投資可以豁免，讓台積電（2330）從驚嚇瞬間轉為驚喜，股價創下1185新天價；不過，謝金河認為，川普不會那麼輕鬆放過台積電，接下來難答的考題還會有很多！

2025-08-09 10:36
台中電廠不足支應當地用電　台電：全國電力動態互援是常態

台中電廠不足支應當地用電　台電：全國電力動態互援是常態

針對7日首場核三重啟公投意見發表會上，教授葉宗洸指稱核三除役後，南部電力依賴中部燃煤機組「中電南送」。台電強調，不同區域電力相互融通協助是為確保穩定供電的常態，僅由片刻狀態做出片面詮釋，無助於正確認知。

2025-08-09 10:03
對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

「疊加關稅」爭議引發產業熱議，經濟部8日晚間急發聲明強調台美雙方還未完成對等關稅總結會議，稅率計算「與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法是一致的」。

2025-08-09 00:21
巨大上半年EPS 1.42元　庫存已恢復至疫前健康水準「代工業務成長30%」

巨大上半年EPS 1.42元　庫存已恢復至疫前健康水準「代工業務成長30%」

自行車大廠巨大集團（9921）董事會通過2025年上半年財報，集團合併營收新台幣326.1億元，受台幣匯率升值影響，較去年同期減少12.4%；毛利率19.1%; 稅前淨利8.5億元，較去年同期減少66.7%；稅後淨利5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘為新台幣$1.42元。集團上半年持續推動庫存去化，存貨資產佔比已恢復至2019年疫情前的健康水準，為營運彈性及資本效率奠定基礎。

2025-08-09 00:11
華航上半年獲利89億元創同期新高　EPS達1.32元

華航上半年獲利89億元創同期新高　EPS達1.32元

中華航空（2610）公告2025年上半年財報，合併營業收入為1,041億元，合併營業淨利114.6億元，合併稅後淨利達89億元，刷新歷年同期紀錄；歸屬母公司淨利為80.4億元，每股盈餘（EPS）為1.32元，較去年同期增加0.24元，為歷史同期次高。

2025-08-09 00:02
長榮航空7月營收近185億元　前7月合併營收創同期新高

長榮航空7月營收近185億元　前7月合併營收創同期新高

長榮航空（2618）公布2025年7月營收概況，單月合併營收達184.93億元，其中客運營收達119.68億元，貨運營收為45.45億元。累計今年前7月合併營收達1,287.44億元，改寫歷年同期新高。

2025-08-09 00:00

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

00982A勇奪主動式ETF三冠王首次配息8%　5檔新兵表現大車拼

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366