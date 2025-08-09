關稅疊加20%重創產業　台中業者悲觀：不接等死接了找死

▲▼美國對台疊加20%關稅重創產業，高明精機總經理張市育表示，要靠台幣貶值搶命。（圖／高明精機提供）

記者鄧木卿／台中報導

美國宣布8月7日對台疊加20%對等關稅，嚴重衝擊出口產業，中華民國精密機械發展協會理事長、高明精機總經理張市育表示，台中工具機原本關稅是4.7%，如今調高至24.7%，相較於日本、韓國的15%，競爭力睜間降低，如果出口轉移到東南亞，又受到中國低價傾銷的排擠，更慘的是，台幣又大幅升值，他形容不接訂單是等死，接了訂單是找死，呼籲政府要讓台幣貶值，才能讓產業「死裡逃生」。

張市育說，以工具機為例，台灣和韓國的產品同質性高，以前韓國雖是最惠國待遇零關稅，台灣關稅是4.7%，但還是有競爭力，如今，台灣關稅調高到24.7%，韓國只有15%，試想，同樣產品，誰會買台灣的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

再以日本為例，日本工具機的品牌、品質，明顯高於台灣，但日本價格高於台灣20%至30%，會買日本貨的有限，如今，台灣關稅比日本高9.7%，日本比台灣只貴10%至20%，多花一點錢買日本貨的愈來愈多了。

面對出口美國的24.7%關稅，台灣如果放棄2成的美國市場，轉移到東南亞呢？張士育說，美國對中國關稅是50%，中國內需已飽和，因此也大量傾銷到東南亞，台灣面對中國的低價，一樣沒有競爭力，前有日韓，後有中國，前後夾殺。

張士育坦白說，台灣業界面對24.7%的關稅，其實還是可以撐過去的，但前提是，台幣匯率不能一直升值，一再從33元、32元、29元升到28元，台灣會非常慘，他建議政府不但要穩定匯率，甚至要貶值到原來3字頭，這是救急不救窮，解救台灣的良方。