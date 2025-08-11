ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金融存股族看過來！14家金控除息時程全數揭曉，本周將由老牌官股金控華南金（2880）、合庫金（5880），以及甫完成合併的台新金（2887）接棒登場；下周四（8月21日）則由永豐金（2890）壓軸，為今年金控除息季劃下句點。

▲▼14家金控除息進度。（圖／ETtoday製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至8月8日，已完成除息的10家金控中，有多達5家仍陷入貼息，包括壽險型金控與具官方持股色彩的「國家隊」成員，例如國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、國票金（2889）與第一金（2892）。這些公司股價在除息後尚未回到除息參考價之上，陷入填息窘境，短線仍需等待資金回補突圍。

觀察8月8日收盤價，國泰金報63.2元，較除息參考價64.4元仍低1.2元；玉山金收33.25元，距除息參考價32.65元雖有小幅上揚，但還未能擺脫貼息困境；兆豐金收40.6元、國票金收15元、第一金收28.2元，全都陷入貼息。

在持續填息的金控中，中信金（2891）表現最為亮眼，除息參考價41.55元，至今已回到43元，填息率逾63%，顯示市場回補力道強勁；其次是富邦金（2881）填息率達46.67%，凱基金（2883）也有36.84%，元大金（2885）則小幅回升近8.1%。

至於即將除息的金控，華南金每股將配發現金1.25元、股票股利0.1元，合庫金則配發現金0.7元、股票0.3元；台新金配發現金0.9元，永豐金則為現金0.91元、股票0.34元。依現價換算，部分金控的現金殖利率逾4%，對中長期投資人具吸引力。

專家提醒，金融股填息速度除了與配息金額、殖利率高低有關，還受到市場氛圍、利率走勢與產業基本面影響。近來台股震盪，部分資金轉向高息股避險，但若除息後短期大盤回檔，貼息情況可能延長，進而影響整體報酬率。建議投資人規劃進出時，除留意填息進度，也要評估自身資金週轉需求與持股風險承受度，以免短線波動侵蝕長期收益。

關鍵字： 除息金控股價投資人填息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【健壯老爸帶女兒划獨木舟】安全感爆棚萌孩一臉淡定超可愛XD

推薦閱讀

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

金融存股族看過來！14家金控除息時程全數揭曉，本周將由老牌官股金控華南金（2880）、合庫金（5880），以及甫完成合併的台新金（2887）接棒登場；下周四（8月21日）則由永豐金（2890）壓軸，為今年金控除息季劃下句點。

2025-08-11 00:03
台積電11日召開董事會　報告2奈米洩密案但不會有決議

台積電11日召開董事會　報告2奈米洩密案但不會有決議

台積電董事會明天起一連舉行二天，除將討論第2季股利以及資本預算案外，台積電近期爆發員工涉及2奈米營業秘密洩漏案，經營團隊將於會中報告相關案情，外界高度關注。

2025-08-10 22:54
日本ONE調降財測為何馬士基能調升　準點率加海運、碼頭與物流綜效

日本ONE調降財測為何馬士基能調升　準點率加海運、碼頭與物流綜效

日本海洋網聯船務(ONE)本月1日因估計全球貨櫃船運市場下半年因為需求疲軟、產能過剩以及貿易政策動蕩，將整個財政年度的預測下調4億美元；本月7日丹麥馬士基航運卻調升全年財測。陽明海運前董事長謝志堅認為，馬士基所屬的雙子星聯盟，母船僅彎靠樞紐港的策略應該發揮了很大的功效。

2025-08-10 20:24
台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼續漲

台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼續漲

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，就有網友好奇，明（11）天台股開盤走勢，會繼續往上噴，還是會慘跌，「有卦嗎？」對此，多數網友樂觀看待，「夜盤都沒跌了，當然繼續噴」、「台積與他的夥伴漲翻天」。

2025-08-10 17:51
韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

台美關稅談判持續進行中，近期半導體關稅出現樂觀訊號，但社會熱議「對等關稅稅率」為何沒有納入「不疊加」條款。中華經濟研究院院長連賢明直言，不疊加是極少數例外，全球目前只有歐盟與日本成功爭取，就連韓國砸下3,500億美元投資美國都換不到，「台灣談到一半就有？韓國總統不是哭死！」

2025-08-10 17:43
合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

打詐戰升級！薪水晚到、帳戶金額低於千元，小心銀行直接關你帳。公股銀行打詐再出重拳，合庫銀行宣布修改開戶存款總約定書，未來若薪轉戶超過1個月無撥薪紀錄，或長時間沒有交易，經銀行認定後將可直接終止服務，新制將於10月29日正式上路。

2025-08-10 16:59
快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

台灣中油公告，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.1元。

2025-08-10 12:02
Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

特斯拉（Tesla）自動駕駛AI訓練的超級電腦「Dojo」供應鏈出現重大變動，Dojo晶片生產為台積電獨家，但傳第3代Dojo（Dojo 3）開始，會轉向三星（Samsung）及英特爾（Intel），知名半導體分析師陸行之臉書發文認為，特斯拉創辦人馬斯克搞不清楚輝達產品藍圖，舊車難賣新車推不出，更直言「特斯拉跟台積電之間肯定有很多我們不知道的貓膩」。

2025-08-10 11:58
川普壓力＋就業降溫　Fed成員主張2025年降息3次

川普壓力＋就業降溫　Fed成員主張2025年降息3次

美國聯準會（Fed）監管副主席米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）警告，就業市場顯示出明顯疲態，若延遲降息恐導致勞動市場惡化與經濟成長放緩。她強調，最新數據鞏固了她對 2025 年降息三次的預測，並呼籲採取更積極的寬鬆行動。

2025-08-10 10:26
台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

川普關半導體關稅出爐後稅利空出盡，台股上周五（7日）維持高檔震盪，指數維持在24000點之上，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%，預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

2025-08-10 06:05

讀者迴響

熱門新聞

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

台灣關稅20%+N「明天開盤慘跌？」網曝1原因繼續漲

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

台積電11日召開董事會　報告2奈米洩密案但不會有決議

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

日本ONE調降財測為何馬士基能調升　準點率加海運、碼頭與物流綜效

高齡健康產業博覽會　台新新光金用「喝一杯咖啡時間啟動理財新體驗」

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366