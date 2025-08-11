3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金融存股族看過來！14家金控除息時程全數揭曉，本周將由老牌官股金控華南金（2880）、合庫金（5880），以及甫完成合併的台新金（2887）接棒登場；下周四（8月21日）則由永豐金（2890）壓軸，為今年金控除息季劃下句點。

截至8月8日，已完成除息的10家金控中，有多達5家仍陷入貼息，包括壽險型金控與具官方持股色彩的「國家隊」成員，例如國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、國票金（2889）與第一金（2892）。這些公司股價在除息後尚未回到除息參考價之上，陷入填息窘境，短線仍需等待資金回補突圍。

觀察8月8日收盤價，國泰金報63.2元，較除息參考價64.4元仍低1.2元；玉山金收33.25元，距除息參考價32.65元雖有小幅上揚，但還未能擺脫貼息困境；兆豐金收40.6元、國票金收15元、第一金收28.2元，全都陷入貼息。

在持續填息的金控中，中信金（2891）表現最為亮眼，除息參考價41.55元，至今已回到43元，填息率逾63%，顯示市場回補力道強勁；其次是富邦金（2881）填息率達46.67%，凱基金（2883）也有36.84%，元大金（2885）則小幅回升近8.1%。

至於即將除息的金控，華南金每股將配發現金1.25元、股票股利0.1元，合庫金則配發現金0.7元、股票0.3元；台新金配發現金0.9元，永豐金則為現金0.91元、股票0.34元。依現價換算，部分金控的現金殖利率逾4%，對中長期投資人具吸引力。

專家提醒，金融股填息速度除了與配息金額、殖利率高低有關，還受到市場氛圍、利率走勢與產業基本面影響。近來台股震盪，部分資金轉向高息股避險，但若除息後短期大盤回檔，貼息情況可能延長，進而影響整體報酬率。建議投資人規劃進出時，除留意填息進度，也要評估自身資金週轉需求與持股風險承受度，以免短線波動侵蝕長期收益。