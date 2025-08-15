木柵商圈「只欠東風」　在地房仲：房價補漲空間大

▲木柵商圈地段條件佳，機能齊全，現在就只差捷運。（圖／永慶房屋提供）

記者項瀚／台北報導

近年北市文山區房市能見度漸增，尤其是木柵商圈出現每坪破120萬元的新案新高價。在地房仲表示，木柵商圈地段條件佳，機能齊全，現在就只差捷運，然而捷運南環段已正要興建，預期未來會有一波補漲效應，尤其是中古屋。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

文山區被視為台北市蛋白區，房價相對親民，但近年行情也逐步走升，甚至在木柵商圈中出現指標新案單價破120萬元，房市能見度漸增。

永慶房屋文山考試院直營店長李柏煊表示：「木柵商圈以木柵路、木新路為主要幹道，商圈內有2個傳統市場，銀行、圖書館等等應有盡有，此外開車能快速通往市中心，且公車班次多，又坐擁河濱公園，生活機能條件佳，同時環境也相當舒適，是條件非常齊全的商圈。」

李柏煊進一步表示：「現在木柵商圈唯一缺的就是捷運，而南環段已在今年3月舉行動土儀式，等到捷運一通，木柵商圈就什麼都有了。」

李柏煊說明：「通常捷運建設對房價的影響，可分成3個階段，分別是工程圍籬架起、工程收尾、通車，而目前木柵南環段才處於正要架圍籬的階段，因此未來房價具有補漲空間，尤其是基期相對低的中古屋。」

▲預期未來木柵會吸引更多外區客的關注。（圖／永慶房屋提供）

此外，李柏煊表示：「文山區在地認同度高，觀察目前木柵商圈有6成左右都是在地客，而等到捷運通車後，交通便利性再升級，預期會吸引更多外區客的關注。」

李柏煊介紹：「木柵商圈的產品相當多元，套房～4房的物件都有，以屋齡15年上下的物件來說，成交單價落在70~80多萬元；30~40年大樓則為60~70萬元，2房總價約1500萬元、3房落在2500萬元內、4房則約3000萬元出頭；此外公寓單價約45~55萬元，總價僅1200~1800萬元。」

當前房市不佳，木柵房價有跌嗎？李柏煊表示：「這要看社區，指名度高的產品價格不跌，甚至緩升，而其他社區修正幅度也不大，頂多5%，若跌到10%也是會有人搶著買，但無論如何，木柵商圈長期還是看漲的。」

▲李柏煊認為，木柵商圈房價還有補漲空間。（圖／永慶房屋提供）

