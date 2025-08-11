台股強勢反彈 5檔主動式ETF齊創高

台股ETF在大盤創波段高帶動下績效長紅，特別是主動式台股ETF人氣更是強強滾。今年有5檔台股ETF新兵之台股主動式ETF，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)。上周五（8日）台股續創今年新高，這五檔台股主動式ETF收盤價也都創下歷史新高，觀察近一周這5檔績效與成交量表現，00982A價量齊揚周漲幅5.33%表現最佳，進一步觀察規模也是00982A目前以71.54億領先，

鴻準啟動美國製造計畫 股價放量攻漲停

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

川普才嗆「立刻辭職」 外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

據外媒《華爾街日報》週日引述知情人士說法，美國總統川普上週要求英特爾執行長陳立武下台，而陳立武將於週一訪問白宮。

川普關稅美國也受傷 本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普2.0上任後重啟大規模關稅並嚴管移民，供給面瓶頸加劇，高利率環境下需求更易受抑，令總體經濟承壓。本土投顧最新報告示警，美國正出現由關稅與移民政策疊加引發的「摩擦性停滯性通膨」，經濟增速放緩但通膨壓力不減。

快訊／台積電跌5元至1170 台股開盤下跌41點

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以23980.39點開出，指數下跌40.87點，跌幅0.17％。

00768B配息強襲！首配年化近10% 擊敗三大人氣債券ETF

8月債券ETF除息行情迎來強勢新秀！復華20年美債（00768B）首度配息即大放異彩，每單位配發1.24元，年化配息率接近10%，不僅刷新美債ETF歷史新高，更一舉超車三大千億級債券ETF，成為本月除息潮中最耀眼的新星。00768B將於8月19日除息，投資人只要在8月18日前持有或買進，便可於9月12日領取配息大紅包。

2025高股息ETF配息異動一次看懂！最新升降息全表總整理

台股高股息ETF今年配息呈現「月升季降」兩樣情！月配ETF普遍升息，以中信成長高股息（00934）調升三次最多，復華台灣科技優息（00929）則雖僅兩度調升，卻是月配ETF配息金額最高者，且連七次除息皆於隔日完成填息，填息效率居冠。相較之下，季配ETF多數下修，僅群益台灣精選高息（00919）未調降，但今年兩次除息迄今皆未完成填息。

澎湖輪開航兩年旅客數增八成 駛上駛下設計吸引自駕遊與跑車族

台灣航業公司所經營的澎湖輪自2023年9月5日開航，新船除了節能減碳效益高，船艙設計獲得國內外三項設計大獎，航行平穩舒適，載客人數增長八成；船隻是駛上駛下輪，可搭載82輛汽車，吸引自駕遊與跑車族，且航程提供Wi-Fi 和行動網路，行動寬頻訊號涵蓋範圍達91%。過去經營台華輪出現的長期虧損，已大幅改善。

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看 近半貼息「卡關中」

金融存股族看過來！14家金控除息時程全數揭曉，本周將由老牌官股金控華南金（2880）、合庫金（5880），以及甫完成合併的台新金（2887）接棒登場；下周四（8月21日）則由永豐金（2890）壓軸，為今年金控除息季劃下句點。

台積電11日召開董事會 報告2奈米洩密案但不會有決議

台積電董事會明天起一連舉行二天，除將討論第2季股利以及資本預算案外，台積電近期爆發員工涉及2奈米營業秘密洩漏案，經營團隊將於會中報告相關案情，外界高度關注。