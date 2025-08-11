川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

▲美國總統川普關稅談判持續影響台股。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
川普2.0上任後重啟大規模關稅並嚴管移民，供給面瓶頸加劇，高利率環境下需求更易受抑，令總體經濟承壓。本土投顧最新報告示警，美國正出現由關稅與移民政策疊加引發的「摩擦性停滯性通膨」，經濟增速放緩但通膨壓力不減。
報告指出，川普政策對供給端造成兩大衝擊，包括關稅政策降低經濟效率與嚴厲移民政策縮減勞動供給。關稅雖透過減稅、補貼回饋民間，短期刺激名義收入，但廠商成本轉嫁推升物價，削弱消費者實質購買力，更因政策反覆與國際局勢不穩，讓企業難以預期貿易成本，不得不延後或縮減訂單。
移民方面，川普收緊邊境執法與移民管制，使美國移民流入量創歷史性驟降，低技能勞動力供應減少，營建、服務等勞動密集行業出現用工荒，推升工資與物價。美聯儲研究估算，趨嚴的移民執法恐令2025年通膨率額外提高約0.2個百分點。
投顧提醒，在此背景下，股市風險回報偏低、債市避險效果有限，市場波動恐加劇。不過，AI科技驅動的雲端、半導體、資料中心及AI服務等產業仍具強勁結構性成長動能，即使在總體逆風中，相關成長股仍可能跑贏大盤，投資人應兼顧防禦與成長布局，把握AI趨勢紅利。
