中華海運研究協會下半年四項在職補助訓練課程　即日起受理報名

▲海研會在職補助訓練課程實況。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會積極參與TTQS(人才發展品質管理系統)評核，今年度再次獲得通過認證，並持續申辦勞動部產業人才投資方案提案，提供專業在職訓練課程，今年下半年度共有通關實務等4門課程，即日起至9月3日止接受報名，名額有限，報名從速。

課程包括「進出口、快遞貨物、貨轉郵通關實務訓練班第01期」(課程代碼：166705)、「保稅區與自由貿易港區貨物通關實務訓練班第01期」(課程代碼：166706)、「國際貿易海上貨物運輸保險訓練班第01期」(課程代碼：166707)及「專責報關人員實務訓練班第01期」(課程代碼：166708)等。

自114年起，勞動部「產業人才投資方案」每人訓練補助額度已由每3年7萬元提升至10萬元。凡年滿15歲、具就保、勞保或農保身分的在職勞工皆可報名參訓，參訓完成課程規定時數後，就能獲得80%或100%的訓練費用補助，鼓勵在職者選擇適合個人職涯發展的課程強化專業技能；資深員工更可藉此精進職能，以因應瞬息萬變的市場需求。

下半年首班課程「進出口、快遞貨物、貨轉郵通關實務訓練班第01期」課程報名期間自8月9日至9月3日止，報名及相關課程資訊，可上海研會網站(http://www.cmri.org.tw/)及勞動部「在職訓練網」(https://ojt.wda.gov.tw/)查詢，或電洽02-25517540分機14林先生，補助名額有限報名速從。