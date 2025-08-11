玉山金今年挑戰賺300億　保德信投信10月交割更名「玉山投信」

▲玉山金外觀照。（圖／資料照）

玉山金（2884）於今（11）日召開法說會，日前宣布以27.62億元，收購保德信投信91.2%持股，董事長黃男州表示，已於7月完成保德信投信股權交割，預計10月正式更名為「玉山投信」，由於前7月稅後淨利約202億元，若以獲利年增率15%來看，全年獲利有機會挑戰300億。

玉山金公布年第二季營運概況，自結淨收益431.2億元，稅後淨利成長31.9%達167.5億元，獲利表現強勁，每股稅後盈餘（EPS）1.05元、股東權益報酬率(ROE) 13.35%、資產報酬率(ROA) 0.81%，截至7月，自結稅後淨利202.1億元，較去年同期成長30.9%，EPS1.25元，創下歷年最高。

黃男州指出，今年前7月獲利表現當不錯，2025年獲利成長只有超過15%，全年獲利就可以超越300億元，由於對等關稅和232條款干擾因素，下半年成長不如上半年，不過玉山金仍以獲利創新高為努力目標。

玉山銀行前6月淨利息收入較去年同期成長18.7%。受惠於完善海外布局策略，總放款年成長9.1%，企業放款及個人放款分別成長12.6%、6.9%，中小企業放款年成長8.4%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.14%，備抵呆帳覆蓋率835%。海外業務方面，玉山銀行第二季海外分、子行獲利較同期成長9.8%，海外獲利佔銀行整體25.2%。

第二季淨手續費收入141.9億元，年增7.7%，其中財富管理淨手續費收入70.9億元，年增12.9%，均為歷年同期最高，保險手續費收入成長33%，連續兩季成長率突破三成，玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財管2.0顧客數為市場第一、資產管理規模(AUM)為市場第三。前6月信用卡淨手續費收入38.8億元，年成長5.6%，「金彩稅月」繳稅方案再創佳績，前七月簽帳金額3990億元，單月突破1200億元，均創歷史新高。

玉山銀行為首批獲准開辦亞洲資產管理中心的銀行，已於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓開辦資產管理專區業務，提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，涵蓋多元特色私募基金、保險融資、金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等。此外，玉山已於7月完成保德信投信股權交割，未來將積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，促進資產管理規模的持續成長，打造具台灣特色的私人銀行，為高資產顧客提供專業且全方位的資產管理方案。

玉山銀行持續推動數位金融服務，透過容器化與微服務技術提升行動銀行系統彈性，更能快速應對大量數位外匯交易，今年上半年交易金額年成長35%。玉山銀行為首家與Google Cloud合作，於行動銀行推出AI房貸顧問與投資i-chat，提供生成式AI諮詢服務。另玉山銀行「AI財務評估模型」為金管會首件輕量沙盒，運用 AI 技術解決無法提供正式財力證明顧客的貸款困難，以提升金融包容性。此外，玉山銀行與數位發展部合作「防詐實驗室」，預計推動跨業聯防並於年底完成首波驗證，強化台灣金融技術研發。

