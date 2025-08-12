一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

▲富邦金外觀照。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
7月台股大漲1200多點，加入進入除息旺季，投資、股息收入大舉進帳，壽險型金控獲利表現突出，13家金控7月稅後獲利總和達579億元，累計前7月稅後淨利3059億元，年減率25%，富邦金（2881）7月獲利突破百億元，前7月稅後淨利623.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.29元，仍居金控獲利王。
國內股票股利收入、利息收入、國內外股票、基金資本利得，以及基金配息收入挹注，台股實現資本利得等收入挹注，富邦人壽7月稅後淨利達59.3億元，富邦金7月稅後淨利得以突破百億，為110.3億元，累計前7月稅後淨利623.7億元，EPS為4.29元，居13家金控獲利之首。
國泰金旗下國壽利用國內外股市走揚之際，逢高調節覆蓋法及FVOCI股票部位，且在股利收入挹注經常性收益下，7月稅後賺進42.5億元，金控7月稅後淨利90.2億元，累計前7月稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元，居13家金控亞軍。
凱基金（2884）公布7月自結稅後淨利51.51億元，累計前7月106.25億元，EPS 0.6元。子公司凱基人壽7月份受惠於股利收入進帳，以及掌握市場脈動實現股票獲利，單月稅後淨利38.18億元，累計前7月稅後淨利48.89億元；另外7月適用金管會「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施，釋出的保險責任準備金將全數用以厚實外匯價格變動準備金。
凱基銀7月稅後淨利6.71億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩定貢獻，帶動前7月累計稅後純益來到40.5億元；7月延續漲勢，凱基證券包含經紀、財富管理、自營、承銷等業務皆表現良好，7月稅後淨利14.12 億元，累計前稅後淨利 51.22 億元，中華開發資本 7 月因投資部位評價波動，單月稅後虧損 1.97 億元，累計前 7 月稅後虧損 0.8 億元。
台新新光金（2887）完成合併後，首次公佈自結獲利，7月稅後淨利36.2億元，累計前7月稅後淨利138.4億元，EPS 0.92元。
台新新光金表示，除了原台新金的獲利外，也納入合併後新光金獲利，新光子公司獲利依照準則規範是從合併基準日（7月24日）後方計入金控的損益，亦即只反映7月24日到31日共8天的經營績效。
台新銀7月稅後淨利16.9億元，累積前7月稅後淨利為115.6億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長15.7%。資產品質維持穩健，截至7月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.63%。
新光人壽合併後也成為主要獲利引擎，7月稅後淨利18億元，主要是股利收益進帳、資本利得操作穩定所致。
至於公股方面，兆豐金（2886）前7月稅後淨利224.4億元，年減8.7%，EPS 1.51元；第一金（2892）前7月稅後淨利169.4億元，年成長2%，EPS 1.21元；華南金（2880）前7月稅後淨利150.15億元，年成長7.2%，EPS 1.09元；合庫金前7月稅後淨利123.82億元，年減3.5%，EPS 0.82元。
