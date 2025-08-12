玉山金今年挑戰賺300億 保德信投信10月交割更名「玉山投信」

玉山金（2884）於今（11）日召開法說會，日前宣布以27.62億元，收購保德信投信91.2%持股，董事長黃男州表示，已於7月完成保德信投信股權交割，預計10月正式更名為「玉山投信」，由於前7月稅後淨利約202億元，若以獲利年增率15%來看，全年獲利有機會挑戰300億。

ETF新紀錄！7月定期定額放榜 0050拆分後衝破40萬人

0050再創ETF里程碑，據證交所7月最新定期定額戶數統計，0050月增11.4萬戶來到43.4萬戶，成為首檔定期定額戶數衝破40萬人的ETF。

高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價 智邦列台股第22千金

高價股不受川普關稅衝擊持續走高，今（11）日2檔AI股聯手上攻。其中緯穎（6669）以每股3175元漲停作收，不但刷新天價更擠進3000元俱樂部；智邦（2345）也順利成為台股第22千金。

揚秦宣布攜手永豐銀 簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

麥味登母公司揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消費權益。揚秦表示，旗下連鎖品牌「涮金鍋」將首先發行實體禮券，涮金鍋禮券主要面向企業禮贈品市場，未來禮券規劃也將擴及揚秦旗下各品牌，並進一步轉換為電子票券服務，整合線上線下，搶攻禮票券市場。

金管會修法鬆綁OSU兩業務限制 打造亞洲資產管理中心

為提升國際證券業務（OSU）競爭力，金管會進行「國際證券業務分公司管理辦法」第9條之1修正草案法規鬆綁，待預告期滿將公布實施，而修正內容包括放寬境外客戶款項可存放在券商於外國保管機關開設的外匯存款專戶，不再僅限於匯回OBU，並增訂有關外國保管機關應符合之標準。

川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價 台股飆漲逾220點

市場傳出經貿辦將在今（11）日下午向外說明川普關稅相關事宜，台積電（2330）盤中由黑翻紅，再刷1195元新天價，台股同步漲逾227點，刷24249.05點波段新高，距去年7月11日寫下的24416.67點只差167.62點。

鴻準啟動美國製造計畫 股價放量攻漲停

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

川普才嗆「立刻辭職」 外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

據外媒《華爾街日報》週日引述知情人士說法，美國總統川普上週要求英特爾執行長陳立武下台，而陳立武將於週一訪問白宮。

川普關稅美國也受傷 本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普2.0上任後重啟大規模關稅並嚴管移民，供給面瓶頸加劇，高利率環境下需求更易受抑，令總體經濟承壓。本土投顧最新報告示警，美國正出現由關稅與移民政策疊加引發的「摩擦性停滯性通膨」，經濟增速放緩但通膨壓力不減。

一表看懂13家金控前7月獲利 富邦金EPS 4.29元居冠

7月台股大漲1200多點，加入進入除息旺季，投資、股息收入大舉進帳，壽險型金控獲利表現突出，13家金控7月稅後獲利總和達579億元，累計前7月稅後淨利3059億元，年減率25%，富邦金（2881）7月獲利突破百億元，前7月稅後淨利623.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.29元，仍居金控獲利王。