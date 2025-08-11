築間7月營收4億元、月增3.37％　上半年營業費用增加致每股虧0.99元

▲築間董事長林楷傑。（圖／資料照）

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）今日公告2025上半年財報暨7月合併營收。7月合併營收為4億元，月增3.37％；累計1-7月合併營收為29.43億元，年減12.26％。上半年合併營收新台幣25.43億元，因營收未達規模經濟，致費用蝕利，歸屬母公司稅後淨損4,732萬元，每股稅後虧損（EPS）0.99元。

築間受益集團規模化採購策略，降低營運成本，提高產品競爭力，使上半年毛利率46％，維持與去年同期相同水平表現。惟集團持續調整旗下品牌結構，致營業費用增加，使獲利表現不如預期。

築間指出，上半年合併營收為25.43億元，年減率11.02％，係新台幣升值推動國人海外旅遊更甚，進而排擠國內消費預算，加上近年全台已開出多家結合購物、餐飲、娛樂等複合式商場，消費者選擇更為多元所致，然築間全台擁有13大品牌、總店數近200家門店，受益集團規模化採購策略，降低營運成本，提高產品競爭力，上半年毛利率仍維持46％，較去年同期持平，因集團持續調整旗下品牌結構，致營業費用增加，使獲利表現不如預期。

築間今年營運以品牌優化為首任，將品牌進行汰弱留強，加大力度於中價位及平價品牌的門市布局，以提升營運靈活度並穩定整體表現，以期下半年的營收規模穩健回升。

築間表示，上半年聚焦中價位及平價的品牌布局，「芡芳石頭火鍋」與「朴庶銅盤烤肉」等新門市營收表現已初步展現品牌重塑效益。海外方面，日本「築間燒肉 ちくま焼肉」，自2024年10月開幕後，近幾個月業績表現緩步上揚，進一步挹注7月合併營收4億元，較上月成長3.37％。

展望下半年，築間除了持續推動品牌結構優化與菜色創新，提升服務品質與顧客體驗，穩定單店營運表現外，亦積極布局六都以外的門市拓展。築間持續整合後勤倉儲與物流系統，擁有3間倉儲，集團憑藉完善的食材供應鏈優勢，計劃切入需要專業料理技術門檻的多元中式餐飲領域，預計最快第四季前推出新品牌。築間亦審慎評估與國內業者策略合作或海外品牌代理的機會，期望能擴大客群，帶動營運重回成長軌道。