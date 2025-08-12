ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

電信三雄7月綜效出爐　中華電仍佔龍頭、電信本業全成長

記者蘇晟彥／台北報導

電信三雄（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信） 11日公布7月綜效，中華電信拜核心業務、ICT成長之賜，EPS以0.42佔電信業龍頭，接著為台灣大0.39元、遠傳電信0.32元；此外，三間電信在5G用戶、電信的核心業務上都穩健成長。

▼中華電信7月EPS 0.42元佔電信龍頭。（資料照／記者鄭遠龍攝）

（資料照／記者鄭遠龍攝）

中華電信核心業務穩定成長　EPS0.42佔電信龍頭

中華電信 11日公布114年7月自結合併營收為191.8億元，營業淨利為41.0億元，稅前淨利為41.6億元，歸屬於母公司業主之淨利為32.0億元，EBITDA為74.3億元，每股盈餘(EPS)達0.42元。中華電信表示，受惠於核心業務穩定成長及資通訊（ICT）業務持續衝出亮眼績效，114年7月營業收入較去年同期成長7.9%，創下歷年同期新高，營業淨利亦達八年同期新高。

中華電信指出，延續上半年資通訊業務強勁的成長動能，7月份整體資通訊營收年增率超過50%，主要來自政府稅賦系統專案的完成、客戶機房建置服務的落實，以及智慧能源及智慧交通專案的穩步推進，挹注IDC及雲端服務、資安服務及智慧聯網等業務營收顯著成長。其中，子公司資拓宏宇（6614）於8月6日通過證券交易所上市審議，並在7月繳出亮眼的資訊系統數位整合服務營收;新加坡及日本子公司亦貢獻整合型專案營收，進一步為整體業績增添動能。

公司核心業務受惠於客戶數與ARPU（每戶平均收入）穩定成長，寬頻與行動營收年增率雙雙突破3.0%。行動業務方面，受惠於5G升速方案推動及Hami point贈點優惠，行動月租型客戶數年成長1.4%至995萬戶，月租型ARPU年成長1.3%至559元，帶動行動服務營收年增率達3.0%。寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續吸引客戶，加上推出雙向1G速率方案，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，帶動固網寬頻ARPU成長3.0%至808元，進一步推升此業務營收年增率達3.2%。

累計至2025年7月，中華電信合併營業收入達1,317.2億元，營業淨利為291.7億元，稅前淨利為299.8億元，歸屬母公司業主淨利為231.7億元，每股盈餘2.99元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。

台灣大7月電信業務年增13%　攜手威德斯瞄準企業AI關鍵市場

台灣大哥大114年7月份電信業務營業利益年增13%，合併效益持續推升雙位數成長。行動服務營收成長增溫，年增率為今年最高，單月金額更創近九年新高。在5G滲透率穩健提升及獨門方案帶動升轉下，智慧型手機月租ARPU達合併台灣之星以來新高，年增近3%，月租用戶退租率亦保持在歷史低檔。獲利方面，排除去年同期一次性投資收益墊高基期影響，本月稅後淨利仍維持年增動能。

114年7月份自結合併營收150.9億元，營業利益17.3億元，稅後淨利12.0億元，EPS為0.39元。114年自結累計前七個月營收1,107.3億元，營業利益120.5億元，較去年同期成長7%，稅後淨利為81.5億元，EPS達2.69元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大近期參與指標性AI盛會「AI WAVE SHOW 2025」，攜手美商威德新(Vantage)展出國際級AI資料中心，瞄準企業導入AI的關鍵市場商機。本合作案採輕資產策略，有助於縮短建設時程，加速佈局企業AI市場，並預計於第四季啟用且開始貢獻營收。機房最大總負載容量為25MW，其中資訊設備負載容量為16MW，單櫃可支援最高135kW，搭配水冷技術及全天候服務，提供AIDC最高等級的高效能運算(HPC)能力，滿足企業對AI應用所需的高規格基礎設施。

遠傳5G用戶持續升級　總用戶數穩定成長

遠傳電信 11日公佈2025年7月份自結營利概況。受惠於遠亞併綜效、用戶持續升級5G，以及數位生活服務營收穩健成長，7月份總營收、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）、本業淨利均創下同期歷史新高。7月份合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣80.55億元、31.11億元與11.42億元，年成長率分別達2.0%、3.8%與10.4%，每股盈餘(EPS)為新台幣0.32元。

累計至今年7月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利分別為新台幣593.23億元、219.79億元和77.58億元，年成長率分別達1.2%、5.5%和9.3%，每股盈餘(EPS)為新台幣2.15元，營運成績亮眼。

遠傳2025年7月份總用戶數呈正成長，5G月租型用戶滲透率達45.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）均穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年增1.9%，達到51.58億元，締造自2021年3月以來連續53個月正成長的佳績。

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

