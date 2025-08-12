ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

緯創林憲銘談關稅　「像飛機遇小亂流顛簸改變不大」

▲▼緯創董事長林憲銘出席股東會。（圖／記者湯興漢攝）

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台灣對等關稅暫定20%，台灣將爭取更合理稅率且不疊加。代工廠緯創董事長林憲銘今天把關稅比喻為飛機遇到的「小亂流」，稍微顛簸一下，但改變不大，雖然有些不可預測，多少還是有點邏輯，可以順著對方邏輯思考，找出對台灣最有利之處。

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%。行政院副院長鄭麗君11日說，台美談判未黑箱而是依循國際慣例，且20%不是最終目標，台灣將爭取更合理稅率且不疊加。

林憲銘今天出席台灣創投年會接受媒體採訪，談到關稅議題時表示，飛機遇到小亂流都會稍微顛簸一下，要懂得怎麼去應對它；媒體追問如何看待台灣暫時稅率20%採疊加方式計算，林憲銘直言，「我相信應該不會比這個更差了」。

他強調，政府團隊已經非常努力，而且對象（川普）是一個比較不可預測的人，全世界每個國家針對這種不可預測性都很頭痛，台灣內部應該要更有合作的心，去面對這種不可預測的情況，順著對方邏輯找出最有利之處，要「沉得住氣」。

林憲銘分析，關稅談判不會一次就有結果，需要反覆努力，相信會越來越好。同時也要分析台灣競爭的對象是誰，其實與日本、韓國並沒有很多直接競爭的產品，反而競爭對手都落在東南亞和其他地區，例如台灣傳統工具機的競爭對手可能是中國，而中國的稅率不會比台灣低，必須更深入分析及克服。

關鍵字： 關稅台灣緯創林憲銘貿易

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

針對美國對等關稅的衝擊，繼昨日行政院記者會說明後，勞動部長洪申翰今（12）日在臉書上發聲提出4點補充， 他說，4月公布「原稅率＋32%」的對等關稅已下修至8月的「原稅率＋20%」，因此受影響勞工的人數也從4月評估的潛在12萬人，降至目前潛在4.2萬人。

2025-08-12 13:21
謝金河感嘆紙業衰退　點名3造紙廠「都是時代眼淚」

謝金河感嘆紙業衰退　點名3造紙廠「都是時代眼淚」

財信傳媒董事長謝金河8日發文指出，部分傳統產業在大時代的變化中若無法與時俱進，就可能被「時代的列車」摔出局。他以榮成紙業、玖龍紙業、理文造紙為例，形容紙業已陷長期不景氣，甚至回憶起萬有紙廠、雨潤食品、勝利管道等曾經叱吒市場、如今卻風光不再的案例，感嘆「有些產業過去了，就很難再回來」。

2025-08-12 13:03
股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注於投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本由知名podcast 製作人謝孟恭（股癌）發起，以發掘與扶持具有全球潛力的台灣原創遊戲開發團隊為核心理念，首波將進行四筆投資案簽署投資協議，包含《紅眼露比》、《Night Rampage》等獨立遊戲。

2025-08-12 12:06
這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

本周起至8月底，計有約70檔ETF將陸續進行除息，而日前金管會ETF配息新指引，規定實際配息率原則上不得超過追蹤指數息率，市場上過去以高配息率吸引目光的灌水型ETF也將受到全面關注。這項制度不僅讓配息動能造假時代走入歷史，也讓投資人開始重新檢視高股息ETF的「真功夫」。

2025-08-12 11:36
2025-08-12 11:35
元大金今除權每股配股0.3元　填息比率43％

元大金今除權每股配股0.3元　填息比率43％

元大金（2885）於今（12）日除權，每股配發股票0.3元，昨（11）日收盤價33.2元，除權參考價32.23元，今日股價雖然一度小跌，之後就立即翻紅，最高來到32.65元，填權比率約43%，到11點半左右，成交量約1萬多張。

2025-08-12 11:30
關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈　 提「救急3支箭」

關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈　 提「救急3支箭」

台灣輸美產業關稅疊加20%，重擊傳統產業！全國工業總會今（12）日表示，雖然是暫時性關稅，但是對產業衝擊甚大，是40多年來處境最慘烈的一次，提出救急3支箭，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困，同時也應穩定匯率，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊。

2025-08-12 11:28
美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

美國記憶體大廠美光科技股價連續兩日大漲逾9%後，週一（11日）再漲4.83美元或4.06%，收在123.72美元，創7月8日以來近五週新高，並為費城半導體指數成分股中表現最佳者。今年迄今，美光股價累計上漲47%。

2025-08-12 10:55
78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

完成新新併的擁有78.8萬股東的台新新光金（2887）於今（12）日除息，每股配發0.9元現金股息，昨（11）日收盤價為16.55元，除息參考價15.65元，今日開高走高一度上漲15.95元，漲幅1.92%，填息比率約33%，10點之後，成交量就超過10萬張。

2025-08-12 10:36
台股現23千金　漢唐股價衝1000元大關　

台股現23千金　漢唐股價衝1000元大關　

無塵室廠漢唐（2404）今（12）甫開盤股價即觸及1000元大關，創下新天價，躋身千金股之列，台股出現23千金榮景。

2025-08-12 10:30

