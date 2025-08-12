緯創林憲銘談關稅　「像飛機遇小亂流顛簸改變不大」

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台灣對等關稅暫定20%，台灣將爭取更合理稅率且不疊加。代工廠緯創董事長林憲銘今天把關稅比喻為飛機遇到的「小亂流」，稍微顛簸一下，但改變不大，雖然有些不可預測，多少還是有點邏輯，可以順著對方邏輯思考，找出對台灣最有利之處。

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%。行政院副院長鄭麗君11日說，台美談判未黑箱而是依循國際慣例，且20%不是最終目標，台灣將爭取更合理稅率且不疊加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林憲銘今天出席台灣創投年會接受媒體採訪，談到關稅議題時表示，飛機遇到小亂流都會稍微顛簸一下，要懂得怎麼去應對它；媒體追問如何看待台灣暫時稅率20%採疊加方式計算，林憲銘直言，「我相信應該不會比這個更差了」。

他強調，政府團隊已經非常努力，而且對象（川普）是一個比較不可預測的人，全世界每個國家針對這種不可預測性都很頭痛，台灣內部應該要更有合作的心，去面對這種不可預測的情況，順著對方邏輯找出最有利之處，要「沉得住氣」。

林憲銘分析，關稅談判不會一次就有結果，需要反覆努力，相信會越來越好。同時也要分析台灣競爭的對象是誰，其實與日本、韓國並沒有很多直接競爭的產品，反而競爭對手都落在東南亞和其他地區，例如台灣傳統工具機的競爭對手可能是中國，而中國的稅率不會比台灣低，必須更深入分析及克服。