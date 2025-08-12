高雄港與加拿大納奈莫港締結姊妹港　營運、港安與數位資通合作

▲左起納奈莫港Donna Hais董事長、高雄港務分公司陳祖强港務長、納奈莫港務局Ian Marr總經理、駐溫哥華台北經濟文化辦事處劉立欣處長、台灣港務公司王錦榮總經理及加拿大交通部次長Arun Thangaraj。（圖／港務公司）

太平洋港口協會(APP, Association of Pacific Ports)第111屆年會於8月10至13日在加拿大納奈莫市舉辦，在這世界多個重要港口人員齊聚一堂之際，高雄港於8月11日正式與加拿大納奈莫港締結為姊妹港，奠定日後雙港在營運發展、港區安全管理以及數位資通多方合作之基石。

典禮在加拿大交通部次長Arun Thangaraj、納奈莫市的市長Leonard Krog以及駐溫哥華台北經濟文化辦事處劉立欣處長等多位長官蒞臨祝賀見證下，高雄港由港務公司王錦榮總經理擔任見證人，港務公司高雄分公司陳祖強港務長擔任簽署人；納奈莫港由納奈莫港務局總經理暨執行長Ian Marr擔任見證人，由納奈莫港務局董事長Donna Hais擔任簽署人，並在現場各港與會貴賓觀禮祝福下完成隆重簽署。

納奈莫港為太平洋港口協會成員，位於納奈莫市，為加拿大大溫哥華地區第二大城，以優美的自然風景、海岸風光及歷史聞名。該港創建於1961年，是一個天然的深水良港，港口包含組裝碼頭、杜克角區域、商業水域、港區水岸商店及漁業碼頭等區域，業務涵蓋貨櫃、散雜貨、渡輪及郵輪產業，是溫哥華島和北美大陸的重要交通樞紐和物資疏散地。

加拿大第一大港溫哥華港近年來屢有塞港情形，納奈莫港未來規劃做為海線中繼站，並獲加拿大聯邦政府資助擴建港口，實為重點發展港口之ㄧ。溫哥華港於1993年與高雄港締結為姊妹港，本次納奈莫港成為高雄港第20個姊妹港，有助於推展台加雙邊港務合作並深化納奈莫市與高雄市之城際交流。

太平洋港口協會每年藉由專題演講、主題交流工作坊，來自世界的港口共襄盛舉，今年的主題為「ONE OCEAN」，強調港與港之間的關係、港口與科技及港口夥伴關係等議題。本屆年會參加國家有加拿大、美國、菲律賓及馬紹爾群島等國，共計16個港口；超過150位貴賓代表參加。

去年第110屆年會於年8月11至14日於台灣舉辦，高雄港與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港，傳為佳話。本次再與加拿大納奈莫港締結，高雄港美事再添一樁，是港務公司與政府攜手努力外交的成果，讓台灣港群與各國際港口經驗交流與共享，持續深耕台灣，接軌國際。