市場熱議：00768B高息續航力　網友直呼「太可以！」

▲投資人更關心高息「能撐多久」。（示意圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）首度季配息驚艷市場，年化配息率直逼10%，成為市場矚目焦點。然而，投資人最關心的，不僅是首配「有多高」，更在於高息「能撐多久」。根據復華投信官網資料，投資達人推估，00768B帳上利息收入豐碩，口袋深厚，目前高配息水準有望延續，預期至少可維持一年以上。

00768B自2019年成立以來因採「不配息」設計，六年期間帳上累積大量債息，今年8月首度改為季配息，即繳出年化近10%的亮眼成績，一舉躍居債券ETF之冠，不僅刷新美債ETF紀錄，更超車三大千億級債券ETF與多檔非投資等級債ETF，甚至逼近熱門高股息ETF配息水準，強勢吸引投資人目光。然而，市場關注的不只是「能配」、「敢配」，更在於其「續配」實力。

一般而言，債券ETF配息來源主要來自三大項：債券的利息收入、債券買賣產生的資本利得，以及其他相關收入。根據復華投信官網揭露，截至8月4日，00768B淨值組成中的「未實現利息收入」（B1項目）高達4.1584元，顯示帳上仍有大筆尚未分配的債息，可作為未來配息的來源。

若以本次單季配息金額1.24元推算，現有債息存量足以支應逾三季，尚未計入未來持續滾入的債息收入與潛在資本利得。投資達人據此推估，只要債息來源穩定、利率環境未大幅反轉，00768B目前的高配息水準有望維持至少一年，並非曇花一現。

市場信心迅速反映在買氣上。根據CMoney統計，00768B宣布轉為配息型ETF後，短短五個交易日（7/24～7/30）申購量即突破11萬張；上週（8/4～8/8）淨申購金額達17.6億元，不僅是長天期美債ETF中唯一呈現淨申購，更穩居全體債券ETF之冠，人氣強勢爆發。同時，00768B也是長天期美債中今年以來規模成長最快者，累計增加逾45億元，年增幅達17.5%。

投資達人認為，在降息預期升溫、債券資本利得看俏的情勢下，像00768B這類兼具高信用評等、高息潛力與豐厚債息庫存的標的，預料將持續吸引資金布局。