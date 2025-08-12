台泥明暫停交易　重大訊息待公布

▲台泥董事長張安平。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

擁有超過52萬股東的台灣水泥（1101）因涉及重大訊息待公布，證券交易所宣布，自8月13日起暫停該公司上市普通股交易，並同步暫停以台泥為標的的認購（售）權證及特別股交易。台泥在完成重大訊息公告後，將向證交所申請恢復交易。

市場對此次停牌原因眾說紛紜，外界推測，可能與該公司旗下三元能源超級電池廠的相關發展有關，但公司並未正面回應。