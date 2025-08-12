快訊／中國恒大將掰了！確定除牌下市　最後交易日曝光

▲中國恒大。（圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國恒大集團12日正式收到香港聯合交易所除牌通知，宣告其自2009年以來的上市身分走向終結。港交所此舉源於恒大未能在限定時間內達成復牌要求，且股票自2024年初停牌後，至2025年7月28日前始終未恢復交易，最終依據上市規則第6.01A(1)條，決定取消其上市地位。

據《財聯社》報導，恒大在公告中強調，對於上市委員會取消上市地位的決定，公司不打算提出覆核。公司提醒所有股東與投資人注意，雖然股份在最後上市日後仍具有效力，但將無法在港交所進行交易，日後也不再受上市規則約束。

此外，恒大自2024年1月29日上午10時18分起已停止股票買賣，並將持續停牌至退市生效。未來，清盤人將繼續負責保護及變現集團資產，以確保債權人權益獲得保障。

報導指出，業界普遍認為，恒大退市反映中國房地產企業風險正透過市場化、法治化機制加速出清。中原地產首席分析師張大偉表示，這不僅是單一企業的危機，更折射產業深度調整，預期未來政策將從單純救助專案，逐步轉向推動企業轉型。中指院企業研究總監劉水則指出，過去已有多家房企因類似原因退市，恒大的案例延續了這一風潮，未來仍可能有更多出險企業被迫除牌。

回顧恒大發展歷程，該公司2009年11月在港上市後，曾大舉跨足健康、金融、農牧等領域，並於2017年市值一度飆升至4000億港元，創辦人許家印也因此登上胡潤百富榜首。然而，這一切的榮景建立在高負債、高槓桿的擴張模式之上。2020年，恒大合約銷售額達7232億元人民幣，創歷史新高，但隨著2021年流動性危機爆發，公司股價一年內從14港元重挫至2港元以下。至2022年6月底，恒大集團的總負債高達2.47兆元人民幣，未償還到期債務與逾期商票合計超過5200億元。

易居研究院副院長嚴躍進指出，恒大高速成長的背後，是持續擴張帶來的高槓桿壓力，這種模式在市場順風時能帶來紅利，但一旦環境反轉，風險即全面浮現。匯生國際資本總裁黃立沖則認為，恒大退市早有跡象，這是多年債務危機與資訊不透明累積下的必然結果，突顯港交所對長期停牌企業的清理決心。

對於投資人與債權人來說，恒大退市並未直接消滅其債務，但未來在清盤人主導下，資產處置將更具彈性，同時，債權人議價能力與資訊透明度也會相對下降。北京金訴律師事務所主任王玉臣分析，雖然退市可能削弱恒大的融資能力，甚至加劇經營壓力，但境內外債權人行使權利不受直接影響。此外，恒大集團的土地與在建項目都已被盤點，優先保障業主權益，確保樓盤交付不受波及。