台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

▲那斯達克等11檔國際指數創新高，撐起台股行情。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國通膨數據提振市場對聯準會9月降息的期待，加上美中關稅戰休兵延長90天，激勵昨（12）日國際股市表現，NASDAQ等11個國際股市指數創下新高，台股今（13）日盤中最高漲逾248.58點來到24406.94點，距離新高近在咫尺，隨後漲勢急速收斂，近午盤漲點只剩13.83點，投信法人表示，台股短期挑戰24000～24400點套牢區，進出需要更加謹慎。



法人指出，儘管關稅政策帶來不確定性，但全球AI需求強勁成長為台灣科技業注入結構性動能，長期仍樂觀看待，惟短線仍須留意對等關稅後續發展以及即將公布的232條款對企業的影響。

由於美國公布7月消費者物價指數年增率2.7%，低於預期，核心年增幅則從6月的2.9%上揚至3.1%，創2025年2月以來最高，月增率均符合預期，市場認為關稅對通膨的影響可控，並強化了聯準會降息預期，芝商所FedWatch顯示9月降息機率已超過九成，激勵8/12美股四大指數、11大類股齊揚，費城半導體與羅素2000指數更大漲近3%。

台積電（2330）股價走高創下新高，帶動AI族群漲勢，引領大盤站上24000點大關之上。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%，值得注意的是AI產業資本支出持續擴張，展望下半年預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

FT臺灣Smart ETF（00905）基金經理人王紹宇表示，雖然美經濟出現走弱跡象，但美股延續高檔震盪未轉弱，台股仍可樂觀看待，建議操作心態可相對積極，留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的，儘管關稅政策帶來不確定性，但全球AI需求強勁成長為台灣科技業注入結構性動能，預期台股短期挑戰24000～24400套牢區後，長期仍樂觀看待，惟短線仍須留意對等關稅後續發展以及即將公布的232條款對企業的影響。

富蘭克林證券投顧表示，利多齊聚激勵全球股市八月氣勢如虹，然而，須留意美國通膨數據並非全面下滑，關稅對通膨的影響還未完全顯現，而且進入美股傳統淡季，留意股市攀高後的震盪風險。所幸隨著各國對等關稅抵定，主要國家更伴隨有龐大投資與採購承諾，避免貿易戰的極端情境，全球經濟短線放緩但不至於脫離增長軌道，輔以聯準會年底前有降息空間，全球風險性資產短線震盪無礙長多格局，建議採取全球化配置掌握多元契機。

