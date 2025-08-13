經長「讓利說」惹議　中鋼澄清：銷售制度助中下游共度難關

▲中鋼。（圖／中鋼提供）

文／中央社高雄報導

經濟部長郭智輝日前提出中鋼讓利中下游業者，作為關稅衝擊因應措施之一；中鋼今天表示，將會依據既有銷售制度，提供多元配套措施，以協助中下游企業共度難關、互利雙贏。

郭智輝11日於「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」提出6大因應對策，包含集中採購原物料，由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。這番言論引起中鋼集團企業工會不滿，嚴正要求經濟部別再強壓中鋼配合政府政策，否則不排除北上抗爭。

中鋼今天透過新聞稿表示，公司密切關注全球經貿與市場趨勢變化，持續依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要之處，沒有刻意讓利情形。

中鋼說明，近日政府提出的「讓利」協助方案規劃，是透過法人單位彙整用鋼產業需求共同向中鋼購買原料，中鋼也會依據既有銷售制度，提供多元配套措施，以協助中下游廠商共度難關。

針對中鋼工會不滿，中鋼表示，高度重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，將以穩健、透明溝通，凝聚內部共識，促進組織和諧；面對經營環境變化，將以理性協調態度，研議並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求之間取得平衡。